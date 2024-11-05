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​Арест бывшего мэра крупнейшего города неприятен для любого губернатора, но тут есть важное «но»

Важные нюансы об уголовных делах против Андрея Филатова и Алексея Андреева

​Арест бывшего мэра крупнейшего города неприятен для любого губернатора, но тут есть важное «но»
Фото из социальных сетей автора

Короткая рабочая неделя началась с ареста экс-мэра Сургута Андрея Филатова и новостей об уголовном деле против депутата окружной думы Алексея Андреева. Вопроса в связи с этим два. Первый, не отразится ли это на правительстве Руслана Кухарука и на политической ситуации в округе, в целом. Вопрос второй, не является ли это зачисткой политической элиты региона связанной со сменой губернатора.

И на оба вопроса ответ один – нет.

Да арест бывшего мэра крупнейшего города неприятен для любого губернатора, но тут есть важное «но». Уход Филатова, теперь понятно почему, произошел до назначения Руслана Кухарука. Соответственно, и эпизоды в его деле. Поэтому это дело к новому губернатору не имеет никакого отношения. Что касается общеполитической ситуации в округе, то и она никак не изменится. Югра не первый раз видит арест мэра. А уж уголовным делам с фигурирующими в них главами муниципалитетов счет давно потерян. Как это ни жестко звучит, но одним меньше или одним больше, принципиального значения не имеет. Возможны локальные потрясения в сургутской мэрии, но не более. Это дела прошлой власти, которые следа на новой не оставят.

В ситуации с Алексеем Андреевым возможна добровольно-принудительная сдача мандата, если уголовное дело будет развиваться. А это значит новые выборы 16-округе. Но к команде Руслана Кухарука Андреев не имеет отношения, его влияние, особенно с уходом Алексея Шипилова, и без того было ограничено.

Что касается темы зачистки, то могу сказать, что это не метод нового губернатора. Он представитель тюменской школы, а тут стараются избегать силового давления. Да и обе фигуры и без того были уходящие, поэтому смысла добиваться уголовных дел не было. Они развиваются по инициативе правоохранительных органов. Одно лишь очевидно в этой ситуации, мы сейчас в такое время живем, что бывшие заслуги не имеют никакого значения.

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05 ноября в 18:24, просмотров: 523, комментариев: 0
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje2RUFV реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje2RUFV реклама на siapress.ru 
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