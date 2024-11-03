Мои впечатления от Сургута после 2,5 лет отсутствия

Два с половиной года меня не было в Сургуте. Впервые в жизни приехала в него как гость. Ощущения, что это теперь чужеродное, не возникло. Очутилась я в этом городе 39 лет назад, сознательно, и сразу закрутилась в водовороте работы, комсомольско-молодежной активности и, конечно, личных чувств и привязанностей. Через год я получила свои первые отпускные деньги – примерно тысячу рублей. Для начинающего корреспондента газеты «Строитель трубопроводов» и молодой симпатичной девушки тогда это было почти состояние! Я ни от кого не зависела! Мысли уехать с Севера, искать себя в искусстве или чем-то таком быстро улетучились, и я продолжила работать и совмещать учебу в университете.

Если меня и угнетала когда-то сургутская весна, то, с возникновением своего собственного дела – радиостанции – полностью поглотила работа, на которую я всегда ходила как на праздник. Собственно, это и не было моей работой. Это было увлечение, не побоюсь высокопарного слова, длиною в жизнь. Отпуска у моря на исходе второй недели надоедали мне, и я всей душой рвалась в свой Сургут, где жизнь кипела, играла разными красками и музыкой, где на каждом шагу возникали интересные люди, картинок было так много, что времени все это вдохнуть, ощутить, проанализировать никогда не хватало…

Уехала я из Сургута осознанно, взвесив все «за» и «против». Мама, дети – все на «большой земле». Они нуждались во мне, а я в них. На работе дорогу надо уступать молодым. И нечего разжигать в пятой точке искусственный огонь и доказывать, что ты еще «ого-го», есть ягоды в ягодицах и порох в пороховницах. В общем, всему свое время.

Скучала ли я о Сургуте эти два с половиной года? Нет. Но, приземляясь в Сургут ночью, плавно, без резкого круга вправо, так бывает, когда дует западный ветер, видя все его знакомые яркие огни и много новых, незнакомых, чувствуя возбужденную суету пассажиров этого заполненного аэробуса, я тоже ощутила, что взвинчена и растрогана. Я прилетела в свою юность и молодость.

Но сегодня не о моих чувствах и переживаниях. Тема рациональная. Как изменились архитектурные ландшафты Сургута за 2,5 года? Ведь архитектура – это первое, что бросается в глаза. Кроме того, интересно же мнение человека, состоявшего в проектной группе экопарка «За Саймой», человека, собственно, и инициировавшего появление такой группы? Наконец, интересен же свежий взгляд неравнодушного сургутянина (Кажется, так говорят, когда хотят усилить экспрессию нарратива)? Ну и диплом ландшафтного дизайнера да поможет мне.

Итак, в чем перемены ландшафтов Сургута? Сразу скажу, что ездила я по делам, времени было мало, всего два дня. Так что буду делать выводы из того, что увидела на улицах Ленина, Университетской и Островского.

Первое, что бросилось в глаза, это улучшение фасадов. Безусловно, такие коммерческие объекты, как рестораны, страховые компании, магазины, словом, те, у кого есть бюджет, создали хорошие, вписывающиеся в архитектурный облик витрины и фасады. Ну, например, салон красоты «Пространство» Ольги Зиновьевой (уверена, что и на улице Мира ее зеленое пространство возле фитнес-центра стало еще краше). Или ресторан Китаист (KitaEast), раньше там была Донна Пицца. Или угол Ленина-Островского, ресторан «ТомЯмБар». Ну, и конечно, самый яркий пример – озеленение при входе в Сити-Центр. Идеальный ландшафтный дизайн для Сургута с использованием вечнозеленых, разных по форме и высоте растений. За два с половиной года деревья и кустарники хорошо выросли, и для меня это изменение к лучшему совершенно очевидно.

Безусловно, у всех разные бюджеты и возможности. И видно, как стараются небольшие фирмы для улучшения своих фасадов. Например, участок тротуара вдоль Ленина в районе «Фермерской лавки». И сама лавка, и некоторые другие бутики создали перед своими неплохо устроенными витринами некие палисаднички. Я бы скорее похвалила их, чем стала иронизировать. Да, можжевельники, туи проблематично вырастить на Севере. Для этого их нужно постоянно поливать летом и осенью, укрывать хорошо на зиму, высаживать заново другие, более зимостойкие виды, если не прижившиеся погибнут, словом, упорно следовать своей цели видеть перед своей витриной красивый ландшафт. Замечу, что фасад – это комплекс. Это не только красивая витрина, или входная группа, само здание. Это и то, что перед ним. Сад, парк, сквер, клумба. Современная архитектура развивается именно в этом направлении – создание зеленой инфраструктуры вокруг сооружений. Прекрасные возможности открывает для владельцев помещений улица Мира с довольно широким «почвенным берегом». Ими хорошо воспользовалась компания «Газпромэнергосбыт». Руками сотрудников они разбили мини-сад, видом которого в совершенно промзоновской (тогда!) окраине стали любоваться офигевшие прохожие. К сожалению, по Мира мне в этот раз не пришлось пройти, но уверена, что там стало еще лучше.

К сожалению, улицу Ленина в самой оживленной ее части, от Агентства до Авроры, практически невозможно озеленить. Там все закатано в асфальт. И, чтобы посадить там аллеи, допустим, тополей или любимых нынешним мэром Сургута Максимом Слеповым сосен, потребуется пробурить асфальт, создать почвенный «пирог» и все это благоустроить. Огромные деньги! В более южных широтах проблему озеленения в таких асфальтовых джунглях решают путем высаживания растений в большие емкости, вписывающиеся в дизайн улицы. Но в Сургуте такой способ не подходит: все вымерзнет на корню.

Улица Университетская, безусловно, являет собой пример роста города в его ландшафтном облике. Особенно в новой части, от Университетской, 11 до угла с Пролетарским. Главное, выросли яблони! Значит, можно и нужно высаживать необычные для Сургута деревья, которые привносят красоту и разнообразие. Неплохо смотрятся фасады домов комплекса «За ручьем» с единообразным оформлением вывесок. Такая практика в Сургуте прям нуждается в распространении. К сожалению, на улице Ленина ряд вывесок на участке домов от Чехова до Профсоюзов выглядят «вырви глаз», как и в 90-х годах. Владельцам этих магазинчиков надо коллективно понять, что такая эстетика не привлекает покупателей, а наоборот, отпугивает. Люди ведь за тридцать лет подтянули свой культурный уровень. Надо ему и соответствовать.

На улице Юности обнаружила отсутствие деревяшек, двухэтажных домиков прошлого века. Какой замечательный парк может получиться на этом месте! Надеюсь, здесь не станут возводить малоэтажные дома для состоятельных сургутян.

Улицу Островского, как суперположительный пример изменения ландшафта, приберегу на концовку моего очерка. Надо ведь заканчивать впечатления на положительной ноте? А сейчас о недостатках.

Где-то в местных новостях вычитала, что мэра Максима Слепова огорчают пресловутые розовые заборчики вдоль сургутских дорог. Правильно. Только их не надо перекрашивать. И не надо разоряться на красивые кованные ограждения. Часть их, к сожалению, не красуется, а торчит на межполосье у перекрестка Университетская-Ленина. И выглядит это так, как будто «денег не хватило».

Решение может быть простое – создание зеленой ограды из определенных растений. В Сургутском климате для этого прекрасно подойдут спиреи или шиповники. Собственно, кое-где такие ограды уже есть, можно сказать, это стиль Сургута, от которого никуда не деться! Это не просто традиция, это и ритм – понятие, которое подразумевает повторяемость пространственных форм и интервалов, необходимый элемент любого ландшафтного дизайна. Просто его надо довести, что называется, до ума, креативно подойдя к оформлению каждой улицы. Ведь спирей у нас огромное количество видов! И в Сургуте они прекрасно растут. Кроме того, они легко размножаются, уже через года два можно получить поросль, которую можно использовать в последующих посадках. Ограждения из спирей (все лето они красиво и ароматно цветут) могут стать визитной карточкой ландшафта Сургута.

Вот как могут выглядеть спиреи в ландшафтном дизайне

Я, как и градоначальник Сургута, Максим Слепов, очень люблю сосны. Они вечнозеленые. Они пушистые. Возможно, они дешевые или даже бесплатные (в Сургуте кругом тайга). Прекрасный вариант озеленения. И меня обрадовало, что вдоль Университетской появились новые насаждения. Ну как новые? Для природы Среднего Приобья сосны – обыденное дело. И роста их до больших городских размеров нужно ждать лет 10-15, как минимум. Поливать в первые годы посадки. Но засаживать только соснами весь город будет не совсем неэстетично.

Есть ли альтернатива? Конечно. Например, ивы. Их огромное разнообразие. Наглядно увидеть почти все ивы нашего региона можно в частном сургутском садовом участке коллекционера ив Виктории Вяхиревой-Гиненко, сотрудника пресс-службы Газпром трансгаз Сургут. Ивы можно фантазийно выращивать, это демонстрирует в своих посадках Виктория. Да, они не вечнозеленые. Но их приживаемость не оставляет сомнений. У ивы есть прекрасное свойство – они впитывают воду вокруг. То есть в заболоченных участках это самое лучшее решение. Растут они очень быстро. В моем подмосковном саду, например, ива сорта свердловская извилистая выросла за 2 года метров на 7 и стала выше сосен, которым уже 7 лет. В сочетании, например, с елямиони могут создавать прекрасные композиции. Кстати, зимой, с охапками снега, они смотрятся тоже колоритно. Как у дизайнера у меня куча идей по оформлению Сургута ивами.

Глеб Кукуричкин принимает в дар для ботанического сада сортовую иву от Виктории Вяхиревой-Гиненко

Да что я со своими идеями? В Сургуте есть свой, хоть не полностью узаконенный, больше двадцати лет перебивающийся без денег и какой-либо существенной поддержки, ботанический сад. Там растут самые разнообразные растения, деревья и кустарники, которые точно выживут в условиях Сургута. Среди них есть очень красивые. Например, совсем недавно из ботанического сада в качестве дара на участок женского монастыря переехал саженец клена. Если он выжил несколько суровых зим на Университетской – выживет и на Крылова. В общем, жаль, что такой замечательный ресурс в сфере внедрения растительного разнообразия, как ботанический сад, до сих пор пока не используется и не развивается в богатом городе.

Или вот еще наблюдение. Убогие, никак не меняющиеся скверики. Таких площадок в Сургуте великое множество. Приведу пример с небольшим (примерно 300 квадратных метров) пространством между домами 7 и 9 по улице Университетская. Казалось бы, дорогое место. Стоимость квартир там самая высокая. Но выглядит двор вот так:

По стандартам современного города, а тем более, дорогого района, мягко говоря, пустовато.

Не ахти какой я художник, прошу сделать на это скидку. С помощью карандаша и акварели нарисовала этот же участок так, как он может выглядеть, если приложить немного творчества и средств. Тысяч триста рублей. Включая проект, посадочный материал, работы и МАФы (малые архитектурные формы), в нашем случае это две скамьи.

Зеленая ограда из тех же спирей или шиповников, сформированных под шары, пара красивоцветущих деревьев вроде сирени и черемухи по разным углам, а в центре – ель обыкновенная. Под Новый год ее можно наряжать и зажигать огоньки.

Один из уголков этого скверика

План скверика

Такие уютные зеленые пространства с очень простыми насаждениями напрашиваются в Сургуте повсюду. Разумеется, в каждом конкретном случае должен быть свой уникальный проект и свой набор растений. Или вот еще странная площадка, в самом центре, возле одной из свечек на пересечении Ленина и 50 лет ВЛКСМ.

Такие «пятна» создают впечатление, что город очень нищий, у него нет куска геотекстиля, трех кубов плодородной земли и мешка семян для зеленого или мавританского газона площадью 30 квадратных метров. Кстати, на дальнем фоне фото виднеются кустарники, как раз как положительный пример зеленого ограждения. И вот такое чередование «нюансов» с нормальными примерами в Сургуте можно встретить очень часто.

Когда-то первооткрыватели нефти вдохнули в Сургут невероятную энергию. Высокий ритм, движение, запах больших денег, — все это ощущается здесь и сейчас. А еще дух сильных, выносливых людей. Эта стойкость должна чем-то питаться, энергия должна чем-то пополняться.

Меня всегда смущал такой аргумент в пользу бедных: а зачем Сургуту ландшафтный дизайн? Лето здесь короткое, нечего выпендриваться и убивать силы и время на красивые скверы, парки и небольшие зеленые участки во дворах домов.

А где же люди будут питаться положительной энергией? На югах, за тысячи километров от дома?

Когда я шла вдоль улицы Островского, я поймала себя на мысли: вот он, настоящий Сургут. И эти оживленные широкие дороги, и новый храм, и памятник Тарасу Шевченко, и… невероятно выросшие за время моего отсутствия деревья! Березы, так мило и до неузнаваемости изменившие ландшафт самой неуютной улицы моей юности.

Да, у деревьев есть свойство расти. Их просто нужно посадить! Правильно подобрать, спроектировать сюжет в соответствии с ландшафтом, заложить нужную почву… А все остальное деревья сделают сами.