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​Поменяйте карту в кабинете главы Сургута!

Карта на стене в кабинете главы Сургута – это географический ужас

​Поменяйте карту в кабинете главы Сургута!
Фото t.me/slepovsurgut

Стараюсь регулярно читать Telegram-канал главы Сургута Максима Слепова. На днях вышла новость по поводу встречи главы города с дорожниками. Ну, встреча и встреча. Будут строить дорогу, чтобы Киртбая перестала быть тупиковой. Но не в этом дело.

Я обратил внимание на карту Югры на стене кабинета главы. Вроде бы карта как карта – границы округа, границы районов, выделены Сургут и Ханты-Мансийск. А потом смотрю – Нефтеюганск обозначен на одной и той же стороне Оби, что и Сургут, Лангепас и Мегион на другой стороне Оби от Сургута, а Обь (о ужас!) вообще начинается где-то на крайнем востоке Югры (спойлер – там исток Ваха). Да что там Обь – даже Ханты-Мансийск расположен не там где надо, а на левой стороне Иртыша!

Думается мне, что эту карту делали в офисе где-то в границах МКАДа или КАДа – ну просто отсканировали границы округа и районов и хаотично расположили пунсоны городов, поименованных в техническом задании. Действительно, какая разница, где они, эти городишки, в необъятной Сибири находятся!

Кстати, несмотря на мою критику, претензий к горе дизайнерам из центра у меня нет! А вот куда смотрела армия наших чиновников из администрации города на протяжении многих лет, я честно не понимаю.

Максим Николаевич заселился в этот кабинет недавно, мог просто не обратить внимания, а вот начальники отделов, управлений, департаментов ходят в это кабинет годами. И что? Стесняются предложить главе Сургута заменить данную горе-карту или сами не знают географию родной страны и региона?

В общем, предлагаю, как будут финансовые возможности, заменить эту карту и специально проверить ее у людей, которые географию за 8 и 9 классы средней школы сдали на «отлично»!

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Сегодня в 14:20, просмотров: 265, комментариев: 0
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