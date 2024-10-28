В России складываются условия для появления стагфляции

После повышения ключевой ставки, думаю, самое время поговорить о будущем нашей экономики. На мой взгляд, все больше причин для небольшой рецессии в следующем году. Хотя слово «небольшой» – это вопрос, как говорится, более чем творческий.

Сперва отмечу, что Банк России не только повысил ставку до 21%, но и ужесточил прогноз по ставке на 2 п.п. в ближайшие 2 года. Так, в 2025 г. нас ждет средняя ставка 18,5%. При этом инфляция к концу 2025 г. прогнозируется 4,8%. Получаем реальную ставку, за вычетом ожиданий роста цен, 13,1%. Честно говоря, по мне, так явный перебор. Уже даже как-то неприлично считать. Как бизнес должен работать в таких условиях? С трудом представляю.

Да, не все предприятия чувствительны к высоким ставкам: часть получает льготные кредиты, часть работает по госзаказам – в первую очередь это военно-промышленный комплекс. Для них решения ЦБ не имеют значения. А вот остальные отдуваются в двойном размере.

Выходит, ЦБ ужесточает чрезмерно рыночные условия, для того чтобы добиться общего результата по инфляции. Грубо говоря, для средней температуры 36,6 кто-то должен будет отправиться в морг. И, давайте честно, ведь еще как отправятся.

Когда ждать последствий?

Максимальный эффект от ужесточения политики сказывается на экономике с задержкой в 2-3 квартала. Так что эффект текущих решений придется на середину следующего года. А пока мы видим эффекты прошлых повышений ставки: корпоративное кредитование начало замедляться с устранением сезонности, в потребительском сегменте в оперативных данных видим резкое снижение выдач. Дальше, как понимаете, будет больше.

Со стороны бюджета также не стоит ждать поддержки, так как снижение структурного дефицита в 2025 г. будет тормозить экономику. Рост доходов будет опережать рост расходов: то есть государство будет больше забирать, чем давать в следующем году по сравнению с этим годом.

Дополнительно помним, что ЦБ продолжает ужесточать макропруденциальные меры: кредиты для заемщиков с высокой долговой нагрузкой, а таких у нас немало, становятся менее доступными, что скажется на общем кредитном импульсе в экономике.

Фактически в 2025 г. рукотворно формируется идеальный шторм:

– жесткая денежно-кредитная политика,

– жесткая фискальная политика,

– жесткая макропруденциальная политика,

– отмена льготной ипотеки.

В итоге пару кварталов в 2025 г. экономика вполне может падать вместо роста. Возможно, рынку только предстоит осознать эти мрачные перспективы. А пока общий консенсус ждет роста экономики на 1,8% в 2025 г. А что если вместо 1,8 или там 1,5, получим минус 1,5?

Пока мы оптимистичны. Ну, подумаешь, немного замедлим экономику. Зато с инфляцией разберемся. А что если экономику не замедлим, а вгоним в рецессию. Но при этом рост цен не остановим. Это вообще-то стагфляция называется. Я не утверждаю, что 100-процентно будет именно так. Но… шанс на то имеется.

И тогда встает любопытный вопрос: а победа над инфляцией нам нужна любой ценой?

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