Почему банки вводят комиссии при покупке жилья в ипотеку

Банки ввели новые комиссии при покупке жилья в ипотеку. СМИ уже сообщают о возможном росте цен на недвижимость до 10%.

Что происходит? За что опять поборы?

Банки ввели комиссии, так как не могут поднять процентные ставки. ЦБ ограничивает их повышение не более чем на треть в полгода. Так, если во 2 квартале 2024 года средняя стоимость ипотечного кредита для новостройки составляла 16,4%, то в 4 квартале она не должна превышать 22,4%. Вот только ситуация за это время кардинально изменилась.

Во 2 квартале банки ожидали цикла снижения ключевой ставки, что отражалось и в более низких долгосрочных ставках, к которым относятся ипотечные. Но получили мы череду повышений ключевой ставки, конца которым не видно. Стоимость денег для банков увеличилась по сравнению со 2 кварталом. Проценты по депозитам выросли почти на четверть только к концу сентября и продолжают бурно расти из-за ожиданий дальнейшего ужесточения политики ЦБ.

Вот только ипотечные ставки, в отличие от депозитных, достигли установленного регулятором потолка. Поэтому банки вынуждены искать обходные пути для сохранения прибыли, вводя дополнительные комиссии.

Что это значит для граждан?

Застройщики будут перекладывать дополнительные расходы на покупателей. Но комиссии относятся только к приобретению жилья в ипотеку. Их размер в среднем достигает 6,5%. Это фактически увеличение первоначального взноса вместо повышения ставок, что делает жилье еще менее доступным.

Вывод

Исходя из всего вышесказанного, очевидно, от покупок жилья по рыночным ставкам стоит воздержаться в ближайший год, так как условия сейчас чрезвычайно плохие: за квартиру вы переплатите в разы. Но итогом всего будет не снижение стоимости недвижимости, а скорее появление дефицита.

Хотели как лучше, а получим, судя по всему, как обычно.

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