Гонка зарплат в России завершается

В 2024 году средняя номинальная зарплата, вероятно, вырастет как минимум на 16%. Это будет рекордом с 2008-го, когда рост был на уровне 27%. Далее, до 2022 г. зарплаты увеличивались в среднем на 10% в год.

А потом начался бум, который продолжается до сих пор. В 2022 г. годовой рост составил 14,1% (средняя зарплата – 65 тыс. руб.), в 2023 г. годовой рост составил 14,6% (средняя зарплата – 75 тыс. руб.). Однако в 2025-м рост номинальной зарплаты в РФ снова замедлится до 9%, следует из результатов сентябрьского макроэкономического опроса Центробанка.

Почему это произойдет?

Как мы уже писали, экономика России не сможет вечно жить за счет бюджетных вливаний. Она неизбежно будет замедляться с учетом недавнего и вероятного нового повышения ставки до конца года. Издержки бизнеса растут и многие не смогут выдерживать эту зарплатную конкуренцию.

Конечно, надо понимать, что в части отраслей высокий рост может сохраниться. В других его уже не будет, поскольку итак зарплаты уже были ранее сильно подняты. Кстати, даже внутри одного вида экономической деятельности могут быть как рекордсмены, так и аутсайдеры. Как в обрабатывающем производстве – производство одежды со средней зарплатой 34 тыс. руб. и табачное производство с зарплатой 140,5 тыс. рублей.

В любом случае «среднее по больнице» уже в следующем году, скорее всего, замедлится. И уже не будет так сильно обгонять официальные цифры инфляции.

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