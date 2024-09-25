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​Опасения россиян о заморозке вкладов можно понять, но шанс подобного события крайне низок

Насколько реальны опасения о заморозке вкладов россиян

​Опасения россиян о заморозке вкладов можно понять, но шанс подобного события крайне низок

Могут ли заморозить вклады россиян? Последнее время все чаще задают вопрос: а что, если государство решится на такой шаг? Мол, высокие ставки нужны лишь для того, чтобы заманить деньги на депозиты, а потом их заморозить. Звучит абсурдно, но с учетом того, что около 80% новых сбережений населения во 2 квартале было размещено на депозитах, тема важная. Разберемся подробнее.

Спойлер: заморозка вкладов крайне маловероятна. Это нанесло бы огромный урон всей финансовой системе, при этом никаких реальных проблем государства это не решило бы. Финансовая система просто рухнула бы. Если все равно переживаете, напомню простую истину: не храните все яйца в одной корзине. Диверсифицируйте свои инвестиции. Хотя бы вкладывайте часть в государственные и корпоративные облигации. Хотя если случится заморозка средств на счетах, то и облигационный рынок пострадает, так что это тоже не панацея…

Откуда ноги растут? Точнее, почему такие безумные опасения у людей?

Во-первых, это уже случалось – в 1991 году. Тогда в рамках павловской денежной реформы вклады заморозили, ограничив снятие до 500 рублей в месяц. По данным ЦБ, на тот момент было около 220 млн вкладов, средняя сумма – 1734 рубля. После разморозки их покупательная способность упала до 2–6% от исходной. То есть положили 1000 рублей, а вернули только 20-60... Подробнее о том, почему это произошло и можно ли было этого избежать, расскажу как-нибудь в другой раз.

Во-вторых, пугает новость, что при нынешних условиях бюджетного правила, если цены на сырье резко упадут, резерв ФНБ может закончиться уже к 2025 году. Тут армагедонщики спекулируют, что правительству придется залезть в сбережения россиян для закрытия дефицита бюджета и финансирования проектов.

Почему не будет заморозки вкладов?

Такой шаг уничтожил бы доверие к банкам, а финансовая система без доверия не работает. Это вызвало бы больше проблем, чем решило. Заморозка вкладов остановила бы кредитование бизнеса и граждан. В условиях санкций такой удар для экономики просто неприемлем.

Вывод?

Если появится дефицит бюджета, его скорее будут покрывать через государственные займы – у России низкий уровень долга. Ну и постепенное повышение налогов для всех, как планируется с 2025 года, а не за счет 100% «налога» только на депозиты.

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Сегодня в 19:55, просмотров: 199, комментариев: 0
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