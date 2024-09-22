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​Итогом благоустройства улицы Калинина в Ханты-Мансийске стало нарушение целой пачки норм и правил

Вопросы к благоустройству в Ханты-Мансийске

​Итогом благоустройства улицы Калинина в Ханты-Мансийске стало нарушение целой пачки норм и правил
Фото t.me/gradovod

Воскресную рубрику про то, как делать не надо, открывает город Ханты-Мансийск, входящий в ТОП 6 комфортных больших городов России по Индексу Качества Городской Среды.

Почему этот город?

При благоустройстве улицы Калинина там умудрились нарушить гору нормативов и сделать все так рукожопо, что он заслужил право быть первопроходцем. На жалобы горожан администрация ответила, что все сделано с учетом требований по безопасности дорожного движения.

Давайте наглядно рассмотрим, что они сделали не так.

В рамках ремонта улицы установили новый теплый павильон, но чертежник явно забыл про отметки, пришлось колхозить пандус.

В итоге получили:

– в габаритах тротуара ступеньки и нелепый пандус (аппарель), который может стать причиной травм и трагедий для пользователей СИМ;

– при ширине полосы движения 5,3 метра проход 1,25 м вместо 2 м для удобства маломобильных групп населения. На «узкой улице» не нашли места для нормального тротуара и велополосы;

– знак пешехедоного перехода в 2,25 метра вместо 1;

– парковку в треугольнике видимости;

– лежачий полицейский в остановках;

– узкую лестницу с шириной 1,2 м. вместо 1,35;

– ширину ступенек 50 см вместо 35-40;

– отсутствие бортиков на пандусе и площадке;

– наклонный борт на ступеньках;

– лишние «заборы» на газонах с кустарником;

– ограждение не по ГОСТ;

– высокий кустарник;

– кривой отгон автобусного кармана;

– ужасную мелкоформатную плитку;

– желтые полосы в зебре.

А что вас еще смущает? Ну, давайте, расскажите, что проект прошел госэкспертизу и был согласован ГИБДД (ГАИ). Кому интересно – вот файл с подробным отчетом о нарушенных национальных стандартах.

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22 сентября в 21:23, просмотров: 196, комментариев: 0
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