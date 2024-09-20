В России огромное пространство для работы по сокращению смертности на дорогах

За полгода на дорогах России погибли почти 6 тысяч человек, еще 70 тысяч получили ранения – эти показатели практически не поменялись по сравнению с началом 2023 года. Половина смертельных случаев при ДТП приходится на территории городов и поселений. При этом 88 процентов всех аварий происходит по вине водителей, нарушающих правила дорожного движения.

Любопытная корреляция: наиболее опытные водители устраивают наибольшее количество аварий, и убивают при этом больше всего людей. Посмотрите на табличку из полугодового обзора МВД России.

Мало того, что у страт «стаж 25-30 лет» и «стаж свыше 30 лет» выросло количество ДТП на 10-12 процентов по сравнению с 2023 годом, там еще и смертельных случаев +17-19 процентов. То есть самый опытный человек на дороге, по всей видимости, значит самый беспечный и, следовательно, самый опасный.

К чему я привожу все эти жуткие цифры. К тому, что в России – непочатый край работы по сокращению смертности и травматизма на дорогах. А мы все обсуждаем, как же страшно надоели электросамокатчики, и что их нужно обложить штрафами и ограничениями. Электросамокатчики, строго говоря, наименьшая из наших дорожных бед. А кого надо действительно ограничивать и контролировать – так это офигевших автовладельцев, по вине которых натурально погибают многие тысячи людей по всей стране ежегодно.