Снижать поддержку малого и среднего бизнеса – значит резать кур, несущих золотые яйца

Наткнулся вчера на «потрясающую» новость – правительство планирует снизить расходы на поддержку малого и среднего бизнеса в 2025-2030 годах до 330 млрд рублей. Это на 21% меньше, чем 416,2 млрд рублей в 2019–2024 годах. Не забываем про инфляцию, так что в реальном выражении снижение будет еще выше. Основные урезания коснутся льготных кредитов, а поддержку сосредоточат на приоритетных отраслях, таких как обрабатывающее производство, IT, гостиницы и общепит.

Что происходит? Зачем?

Нет, это не попытка правительства бороться с инфляцией, а способ решить проблему дефицита бюджета, который, похоже, в разы превысит запланированные 2,3 трлн руб. в 2025 году. По нашим расчетам, если доля военных расходов в экономике останется на текущем уровне, понадобится еще 3,3 трлн рублей. И это без учета президентских инициатив… В Институте исследований и экспертизы ВЭБ.РФ считают, что дефицит бюджета в 2025 и 2026 годах составит 6,7 трлн рублей – примерно в 2,8 раза больше, чем предусмотрено.

А не убиваем ли мы курицу, несущую золотые яйца?

Для начала, если эту инициативу одобрят, мы еще долго не достигнем запланированных 32,5% доли малого и среднего бизнеса (МСП) в ВВП страны (сейчас около 21%). МСП важны не только потому, что они обеспечивают работу 28 миллионам человек, но и потому, что формируют средний класс, который является основой стабильного развития общества. Они также помогают поддерживать конкуренцию и предотвращать монополии. Без них крупные компании могут блокировать новых игроков и диктовать свои условия на рынке. Наконец, малые предприятия часто являются источниками новых идей, технологий и продуктов. Они быстрее реагируют на изменения в экономике и технологиях благодаря более простой корпоративной структуре по сравнению с крупными компаниями.

Вывод: это принесет больше проблем, чем пользы. Более слабый экономический рост обернется меньшим сбором налогов для самого бюджета в будущем.

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