В России происходит демонизация электросамокатов и других СИМ

Опять правочки в ПДД летят в отрыве от мировой практики и принципов обеспечения БДД, провозглашенных II Декадой безопасности ООН. С 2025 года транспортный риск станет основным показателем безопасности дорожного движения. Снижение травм в нашей стране, к сожалению, не является национальной целью, поэтому историю пострадавших придется опустить.

И что получается? При 750 000 СИМах в ДТП с этим видом транспорта погибли 43 человека. Из них 9 – по вине СИМ. Из этих 9 только 3 смертельных ДТП были на тротуаре, при этом пешеходы не участвовали. 34 смерти СИМов из-за автомобиля.

Получается, что у СИМ транспортный риск – 0,12. У праворуких авто – 5,1. У леворуких авто – 2,2. Таким образом, авто с правым расположением руля в 42 раза опаснее СИМ. Даже если бы все 43 человека погибли именно по вине СИМ, то транспортный риск всего 0,57.

И что? Появляются какие-то ущемления пользователей объекта повышенной опасности? Раз пошла такая пьянка, может, пропишем в ПДД обязанность водителей глушить двигатель и выходить из авто в случае необеспеченной видимости на нерегулируемом переходе?

Почему вину перекладывают на пешеходов, велосипедистов и СИМ? Куда мы катимся вообще?

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