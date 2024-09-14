Велодорожки в России нужно не сужать, а расширять

Удивляемся зарубежным велостандартам, а свою историю не смотрим. Урбанисты удивляются, что, оказывается, еще с конца 2022 года нидерландские власти рекомендуют делать минимальную ширину велосипедной дорожки 230 см (в каждом направлении). Это позволяет ездить парами, комфортно и безопасно обгонять медлительных.

Поразительно, но согласно советским нормативам ширина односторонней двухполосной велодорожки (2+0) рекомендовалась в 250 см. Такая ширина велодорожек была прописана в нормативах 1960 года в СН 80-60 «Нормы и технические условия проектирования городских улиц, дорог и площадей».

Представляете, да, в нашей стране (ну в которой с климатом не повезло) велосипедные нормативы были более прогрессивными, чем некоторые международные современные.

В России можно было делать 2+2 велодорожки шириной 240 см в каждую сторону. В 1990 году увеличили до 3 метров в каждую сторону для 2+2.

А потом, в 2016 году, изменился климат, и регулятор запретил в нашей стране делать двусторонние двухполосные велодорожки. Сегодня можно делать в одном направлении двухполосные дорожки шириной 3 метра (2+0). А двусторонняя 1+1 велодорожка должна быть 2 метра (в 1960 году было 3.5 м). Логика вышла из чата.

Интересно, что будет в обновленном СП 42 образца 2025 года. Надо не дать вредителям все окончательно испортить.

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