Средняя скорость перемещения автобусов по городам должна быть закреплена в ГОСТ

Города образуются там, где живут и работают люди. Городская инфраструктура обеспечивает жизнедеятельность горожан, и все необходимые для этого объекты относятся к инфраструктурным. Особое внимание требует фундаментальная инфраструктура, которая используется для перемещения ключевых ресурсов.

Электроснабжение – требует стабильного напряжения – 220В, закреплено в ГОСТ;

Водоснабжение – требует стабильного давления, 2-6 Бар, закреплено в СП Водоснабжение;

Отопление – требует стабильного тепла, +18 С в помещении, по ГОСТ;

Общественный транспорт – требует стабильную скорость перемещения – 18-20 км/ч для автобуса и трамвая. Но именно норматив на стабильную скорость перемещения ликвидирован в 1990 году. Был закреплен СНиП II-60-75.

Поэтому сегодня автобусы едут со скоростью 5-8 км/ч в час пик, стоят в пробках и снижают эффективность и привлекательность системы общественного транспорта, снижают производительность труда и лишают пользователей предсказуемости и надежности перемещения.

Представляю вам пирамиду инфраструктурных приоритетов устойчивого развития города. Надеюсь, получится в рамках нового НацПроекта прописать условия для устойчивого развития общественного транспорта России.

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