Новые правила банкротства сильно помогут ипотечникам в беде

В силу вступают новые правила, которые помогут тем, кто серьезно задолжал по ипотеке. Суть закона (действует с 11.09.2024): теперь, если человек объявил себя банкротом, он сможет вывести свое единственное ипотечное жилье из-под ареста и предотвратить последующую продажу. То есть должники получили право сами продавать жилье, которое находится под ипотекой.

Но есть несколько важных моментов:

1. Ипотеку должны взять на себя третьи лица. Должник находит третье лицо, которое готово помочь с ипотечными долгами. Все оформляется официально. Это могут быть знакомые, родственники, друзья — без разницы. Важное новшество, раньше такого не было.

2. Банк должен дать на это согласие. Если банк-кредитор против, должник может подать в суд. А суд может разрешить реструктуризацию долга без согласия банка.

Последствия для банков незначительные

Для банков главное — чтобы все шло по плану. Идеальный сценарий — чтобы человек платил каждый месяц взнос по ипотеке. Банки ведь не настроены на продажу арестованного имущества. Это не их дело. Им, по сути, все равно, кто будет выполнять обязательства по договору: сам должник или кто-то другой. Ситуация станет проще для второй стороны сделки — людей с долгами.

А кто пострадает от нового закона?

Те, кто наживается на бедах должников. Раньше имущество, которое продавалось на торгах, часто оценивалось неправильно, и должники оставались в минусе. Вот, например, у меня есть знакомый, который оказался в непростой ситуации (я об этом узнал уже позже). Он попал в долги, и его квартиру продали на торгах примерно за 2/3 от ее реальной стоимости. В итоге он еще и остался должен. После принятия нового закона, если уж дело дойдет до продажи квартиры, то она будет продаваться спокойно и по рыночной цене.

Я не знаю авторов этого закона, но честно, я бы им пожал руку. Этот закон, по-моему, точно не навредит. Что касается самого банкротства – для многих это болезненная процедура. Хотя она вполне законная и цивилизованная, мы, видимо, пока не привыкли. Конечно, неприятно объявлять себя банкротом, ограничивать себя в правах. Но! Это шанс выбраться из кризиса. Если другого выхода нет, почему бы им не воспользоваться?

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