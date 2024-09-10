Как сургутяне берут инициативу по ремонту проездов в свои руки

Вечером проезжал по ул. 30 лет Победы. Смотрю, на знаменитом своими колдобинами проезде возле дома №64 стоит машина с прицепом, и мужчины камнями колдобины закладывают.

Остановился, спрашиваю:

— Вы от управляющей компании?

— Нет, — говорят. — Просто надоело колеса гнуть, вот и решили заложить, как можем.

— А депутату вашему писали?

— И депутату писали, и мэр тут со своей командой ходил... но, говорят, сделать ничего нельзя, потому что придомовая территория. Ну, мы плюнули — и решили сами заделать.

***

Думаю, такие люди достойны искреннего восхищения. Спасибо им!

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