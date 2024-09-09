Инаугурационная речь нового губернатора Югры Руслана Кухарука

Публикуем программную речь нового губернатора Югры Руслана Кухарука, произнесенную во время церемонии вступления в должность.

Уважаемые Владимир Владимирович, Александр Викторович, Борис Сергеевич! Уважаемые депутаты и участники заседания думы Югры!

Дорогие югорчане!

30 мая Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назначил меня временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Решение нашего Президента для меня – это большая ответственность перед страной, регионом, перед каждым жителем.

Родился я в городе-первооткрывателе Шаимской нефти – Урае. Горжусь этим. Получил профессию в Тюмени, работал на муниципальной и государственной службе. Благодарю моих коллег и наставников за знания и опыт.

Шесть лет работал главой города Тюмени. Хорошо знаю, какие задачи и сложности есть у тех, кто работает на местах и насколько от местных администраций зависит благополучие и комфорт жителей.

В первый день моей работы в Югре на заседании правительства региона с участием глав муниципальных образований договорились за летний период посетить все города и районы округа. Поставили для себя задачу обсудить волнующие югорчан вопросы и выработать по ним первоочередные решения.

24 дня в пути, более 50 часов общения с жителями, 140 посещенных объектов. Благодарю тех, кто работал вместе со мной: глав и местные администрации, депутатов всех уровней и сенаторов. Говорю спасибо вам, югорчанам, за обратную связь, предложения и помощь в формировании нашего рабочего маршрута, за слова, которые звучали на наших встречах: «Добро пожаловать домой».

Проехав сотни километров, посетив города и поселки, встретившись с коллективами и жителями, я увидел, как изменился родной округ, и какая масштабная работа проделана за эти десятилетия муниципальными и региональными командами под руководством Александра Васильевича Филипенко и Натальи Владимировны Комаровой.

Хочу поделиться с вами впечатлениями после первых месяцев работы в Югре.

Начну с того, что у каждого из 22 муниципальных образований колоссальный потенциал. У всех свои точки роста. Ключ развития Югры во многом лежит в развитии муниципалитетов.

Именно на развитие городов и районов должны быть сосредоточены первоочередные усилия органов власти всех уровней.

Работать надо там, где живут люди. Они главное богатство Югры.

Жители городов и районов заслуживают того, чтобы жить в комфортных условиях. Поэтому повышение качества жизни югорчан – наша главная задача и ответственность.

Постоянная обратная связь с жителями – важное условие для любой власти. Мы должны прислушиваться к мнению жителей и слышать их. По сути – решать проблемные вопросы, а не разделять их на муниципальные и региональные, не оставлять муниципалитеты один на один с проблемами. Должна быть совместная работа и совместная ответственность региональной и местной власти перед людьми.

Именно поэтому я решил начать свою работу со встреч в городах и поселках. Мой муниципальный опыт позволил говорить с жителями и управленческими командами на одном языке.

Как результат, обозначу ключевые вопросы, поставленные жителями и первоочередные решения по ним.

Один из главных запросов – переселение из аварийного жилья.

У муниципальных образований разные объемы накопившегося аварийного жилищного фонда. Разделяю позицию глав муниципалитетов – данную проблему не решить в одиночку даже самым бюджетно обеспеченным территориям. Этот вопрос требует комплексного подхода и совместной работы муниципальной, региональной и федеральной власти.

Считаю основным механизмом решения этой проблемы – запуск новой региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда.

Она позволит ликвидировать около 700 тысяч квадратных метров аварийного жилья, жилищные условия улучшат более 38 тысяч югорчан.

Еще одним инструментом расселения ветхого и аварийного жилья, грамотного пространственного развития городов и поселков должно стать применение механизма комплексного развития территорий. Он включает в себя строительство нового жилья, благоустройство и развитие социальной инфраструктуры муниципалитетов. Здесь важен единый подход, поддержанный всеми муниципальными образованиями. Этому будет способствовать окружной градостроительный совет под председательством губернатора.

Следующее направление – создание объектов комфортной городской среды.

Многие территории округа ведут системную работу в этом направлении. При формировании маршрутов поездки жители с гордостью приглашали посетить уже открытые объекты благоустройства. Почти в каждом муниципалитете побывал в недавно открытых парках и скверах, увидел, как они меняют не только облик территории, но и отношение людей к месту жизни.

Тем не менее, запрос на такие объекты колоссальный – от обустройства пешеходных тротуаров до появления новых общественных пространств.

И если расселение жилья – это прежде всего нормативное решение, то проекты, направленные на повышение комфорта городской среды, должны быть реализованы исключительно с учетом мнения населения.

Договорились помогать муниципальным образованиям в реализации таких проектов, поддержанных жителями, причем не только финансово, но и системно сопровождая на всех этапах создания: от разработки концепции до ввода в эксплуатацию.

В числе основных запросов – повышение транспортной доступности.

С учетом географических особенностей нашего региона, больших пространств и расстояний возникали вопросы, связанные с развитием авиасообщения. Особый запрос жителей муниципалитетов – открытие новых воздушных коридоров и увеличение частоты рейсов в Москву, Екатеринбург, Казань, а чаще всего звучала Тюмень.

Считаю правильным сверить текущее расписание авиарейсов с запросами жителей. Руководствоваться этим при принятии последующих решений.

Практически в каждом муниципальном образовании возникали вопросы, связанные со строительством и капитальным ремонтом дорог, транспортных региональных артерий. По итогам работы в муниципальных образованиях предлагаю подготовить и реализовать единую программу по капитальному ремонту и строительству как региональных, так и местных дорог.

Нельзя забывать и о развитии водного транспорта. Для большинства муниципалитетов это основной способ передвижения в теплое время года. Здесь также необходимо проработать решения по дальнейшей реновации пассажирского флота и запуску новых маршрутов в соответствии с запросами жителей.

Не менее важный блок – модернизация коммунальной инфраструктуры.

Это одно из главных направлений совместной работы региона и муниципальных команд. И здесь требуется комплексный анализ текущего положения дел во всех муниципалитетах с целью формирования подходов по восстановлению, модернизации существующей жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышению качества предоставляемых услуг населению, в том числе с применением механизмов федеральной поддержки, а также муниципально-частного и государственно-частного партнерства.

Говоря о повышении качества жизни нельзя не затронуть и развитие социальной инфраструктуры.

В мой рабочий маршрут в обязательном порядке включались объекты строительства и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры. В этом перечне были объекты в разной степени готовности, в том числе и имеющие неофициальный статус «долгостроев», объекты, которых ждут люди.

Повторю свою позицию. Окружные профильные департаменты должны подключаться и сопровождать такие объекты на всех этапах независимо от того, кто является юридическим заказчиком.

Таким же принципом необходимо руководствоваться и при проектировании и строительстве новых объектов с учетом предложений югорчан.

Все решения власти должны быть максимально ориентированы на людей, сохраняя социальную направленность бюджета, предусматривая адресную и системную поддержку различным категориям граждан. В центре внимания должны находиться те, кто сегодня защищает нашу Родину, и их семьи.

С первых дней Специальной военной операции Югра помогает нашим защитникам, обеспечивая военнослужащих необходимым оборудованием, техникой и снаряжением.

Мужество и отвага участников Специальной военной операции позволяют нам думать о будущем, строить планы и реализовывать проекты развития.

На встречах в муниципалитетах от участников и ветеранов Специальной военной операции, их родных и близких звучали вопросы и предложения по действующим в регионе мерам поддержки. Обсуждали их и с нашими земляками-военнослужащими в ходе рабочей поездки в Донецкую Народную Республику. Считаю правильным на основе поступающих предложений проводить донастройку действующих в регионе мер поддержки.

Еще одним важным направлением нашей работы должна оставаться помощь нашей подшефной территории. Посетив Макеевку, лично убедился в масштабах работ, проводимых югорскими строителями. Передаю югорчанам благодарность за восстановление инфраструктуры города, за помощь и поддержку от жителей Макеевки.

В освобожденной Авдеевке восстанавливают храм добровольцы Гуманитарного добровольческого корпуса. Сотни югорчан, предприятий и некоммерческих организаций оказывают помощь военнослужащим и жителям Донбасса. Мы вместе! Югра своих не бросает!

Говоря о будущем округа, перейду к стратегическим векторам развития на ближайшие годы.

Югра – это мощный регион нашей страны, который по праву называют энергетическим сердцем России. Автономный округ на первом месте в стране по добыче нефти и производству электроэнергии, на втором месте по добыче газа.

Благодарю предприятия топливно-энергетического комплекса, наших стратегических партнеров не только за выполнение производственных планов, но и за вклад в благополучие нашего региона и благосостояние югорчан.

Нефтегазовая отрасль играет ключевую роль в создании возможностей для достижения национальных целей развития страны, которые определил Президент Российской Федерации.

Наша задача – сформировать условия для ее дальнейшего развития. Одно из ключевых направлений – воспроизводство ресурсной базы. Важность этого определена необходимостью стратегического сохранения уровня годовой добычи нефти для обеспечения энергетической безопасности страны.

В ходе обсуждений вопросов развития отрасли представители нефтегазодобывающих компаний заявляют о необходимости стимулирования геологоразведочных работ и внедрения инновационных технологий добычи углеводородов.

Инструментарий для этого: налоговые меры поддержки на федеральном и региональном уровнях, установление преференций для предприятий, работающих в арктических территориях Югры, снижение административных барьеров в сфере лицензирования недр.

Здесь необходимо работать совместно с профильными министерствами, нашими депутатами Государственной Думы и предприятиями отрасли.

Это важно и в связи с тем, что нефть и газ способствуют развитию смежных отраслей экономики. Поэтому еще одним нашим приоритетом должно стать развитие обрабатывающей промышленности – нефтегазового машиностроения, металлургии и нефтегазохимии. Снижение зависимости от импортных технологий, стимулирование инвестиций в развитие названных отраслей – это еще один вектор развития региона.

Бьется энергетическое сердце России благодаря труду югорчан, накрепко связавших свои судьбы с регионом, самоотверженно работающих в суровых климатических условиях. Жители нашего региона вносят свой существенный вклад в энергетическую мощь страны и справедливо рассчитывают на достойные условия жизни. Все государственные программы и проекты развития должны быть ориентированы на эту задачу.

20 лет назад запущен один из таких механизмов – программа «Сотрудничество». Это уникальное преимущество Югры, Ямала и Тюменской области. Это не только финансовый документ. Благодаря «Сотрудничеству» в округе построены новые школы и детские сады, больницы и спортивные сооружения, дороги и транспортные развязки. Уверен, что и в будущем программа будет работать в интересах жителей наших трех регионов.

Развитие нашего округа, как и прежде, будет учитывать традиции, культуру и знания коренных народов Севера.

Приоритетом должно быть создание условий для комфортной жизни в национальных поселениях, сохранение промыслов, а также развитие адресных мер поддержки коренных народов. В их наследии – сила югорской земли.

Будущее региона и страны – это наши дети.

Важно создать условия для раскрытия потенциала каждого ребенка в образовании, творчестве, науке и спорте. Приоритетным должно оставаться продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей, развитие добровольческой деятельности и программ профессиональной ориентации, модернизация инфраструктуры.

Создание объектов для детей и молодежи должно происходить с их непосредственным участием, чтобы учитывать их запросы, современные стандарты и требования. Ребята должны стать настоящими хозяевами таких объектов.

Завершая свое выступление, благодарю Всероссийскую политическую партию «Единая Россия» и лично временно исполняющего обязанности секретаря Генерального совета партии, полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Владимировича Якушева за поддержку моей кандидатуры на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Как говорит наш Президент Владимир Владимирович Путин, государственная служба – это в первую очередь служение людям.

На этом строю свою работу! Готов работать для людей, готов служить Югре!