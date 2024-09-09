Обязательство для работодателей отслеживать рождаемость у сотрудников – креативно, но не сработает

Одна из самых сложных проблем, с которой сталкиваются страны сегодня, – это даже не охрана границ или не важнейшая для всех борьба с инфляцией, а быстрое старение населения и низкая рождаемость. В начале этого года было замечено, что все крупные страны Восточной Азии – Китай, Япония, Южная Корея и Тайвань – стоят на пороге сокращения численности населения. В Европе ситуация тоже непростая: уровень рождаемости уже десять лет составляет 1,5 ребенка на женщину, в то время как для стабильного населения нужно хотя бы 2,1.

Но что еще хуже – никакие крупные инвестиции в социальные программы или меры по увеличению рождаемости, вроде денежных выплат и налоговых льгот, не дают желаемого эффекта. И что тут такого, можно сказать, людей на планете и так много.

Проблема в том, что это создает серьезную социальную и экономическую нагрузку на правительства, особенно в части увеличения расходов на пенсии и здравоохранение. Если проще, катастрофически низкая рождаемость может привести к экономическим и финансовым проблемам. Так что внимательно следим за Японией, Южной Кореей и Италией...

А что же у нас в России?

Как я уже писал, ситуация с демографией очень плохая. Нацпроекты не смогли до конца достичь своих целей. В 2024 году практически нет шансов что-то кардинально изменить, равно как и в 2025, 2026... Но вместо предложений по улучшению детских садов или налоговых льгот у нас появляются предложения обязать работодателей отслеживать рождаемость у сотрудников.

Представляю себе отчет: сколько попыток зачать ребенка было, какие успехи. Ничего не получилось – премии лишаем… Скоро, наверное, начнут предлагать отключать электричество или интернет по вечерам, чтобы люди вместо просмотра видео занимались «делом».

Вообще я человек ехидный. Вот все хожу и думаю… как же процесс-то на контроль поставить. Столько идей рождается. Но… что-то не убежден, что коллеги поддержат.

На самом деле проблему-то нужно, похоже, решать иначе. Семья когда ребенка заводит? Когда чувствует уверенность в завтрашнем дне. Люди должны не бояться рецессии или девальвации рубля, а знать, что у них будет крыша над головой, что они смогут обеспечить своих детей необходимым, не жертвуя при этом всем.

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