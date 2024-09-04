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​Мечты

Представьте, если бы в Сургуте строили не только высотки, но и дома от трех до девяти этажей

​Мечты
Фото pixabay.com

Известно, что современное российское руководящее чиновничество жутко фанатеет от разнообразных нормативов и KPI, которое спускает вниз по управленческой цепочке. А исполнительская часть бюрократического аппарата, в свою очередь, поднаторело основную часть начальственных заданий исполнять – как минимум, на бумаге.

И тем более известно, что в России регионам спускаются показатели по вводу жилья, которые нужно исполнять. Лично мне подобное кажется какой-то странной дурью – почему какой-то отдельный город должен строить определенное количество жилья не потому, что этого требует рынок, миграционные процессы или нужды горожан, а потому что этого хочет начальство? Но несколько лет назад в интервью мне Владимир Якушев (на тот момент уже бывший министр строительства и действующий полпред в УрФО) объяснял, что в этом подходе есть определенный государственный и управленческий смысл. Ну, предположим.

С учетом двух предыдущих пунктов мне интересно следующее: а нельзя ли на региональном уровне установить, что спущенный с центра норматив в Х сотен тысяч квадратных метров нового жилья исполнять в определенных пропорциях этажности? При классическом нормативе «1 метр нового жилья на одного человека в год» то Сургута, наверное, ждут порядка 420 тысяч квадратов. Но ведь необязательно 85% этого добра возводить в формате 16+ этажей? Может, установить разнарядку: 30% – 10-14 этажей, 30% – 6-9 этажей, 30% – 3-5 этажей, остальное ИЖС?

Как бы город преобразился, не находите? Одни девелоперы бы подстроились, другие бы пришли к нам с других рынков, кто-то новый бы появился. И главное – и предложение на рынке, и облик Сургута бы начали меняться явно в лучшую сторону.

Но это так, из разряда мечтаний.


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Сегодня в 15:44, просмотров: 211, комментариев: 0
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