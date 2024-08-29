Генплан Сургута принят практически в кулуарном режиме. Думаете, горожанам понравится?

Ладно. Я понял. Дождаться такого чуда, как публичная и понятная людям презентация корректировок в генплан Сургута с целью дальнейшего обсуждения этой темы с гражданами, нам в этой жизни не грозит. Жаль, было бы неплохо, но это задача насколько нежелательная для чиновничества, настолько и непосильная.

Боюсь, что говорить о какой-то человеческой презентации уже скорректированного генплана тоже вряд ли придется. Может, найдется один-другой добрый депутат, который из чувства гуманизма, гражданственности и любви к Сургуту и его обитателям решит как-то более-менее подробно рассказать о том, что там напроектировали и чего горожанам ждать в ближайшие годы.

Один вопрос: вы уверены, что именно так выигрывается конкуренция между городами за молодых, умных, перспективных, планирующих свою жизнь людей?