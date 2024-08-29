Генплан Сургута принят практически в кулуарном режиме. Думаете, горожанам понравится?

Ладно. Я понял. Дождаться такого чуда, как публичная и понятная людям презентация корректировок в генплан Сургута с целью дальнейшего обсуждения этой темы с гражданами, нам в этой жизни не грозит. Жаль, было бы неплохо, но это задача насколько нежелательная для чиновничества, настолько и непосильная.
Боюсь, что говорить о какой-то человеческой презентации уже скорректированного генплана тоже вряд ли придется. Может, найдется один-другой добрый депутат, который из чувства гуманизма, гражданственности и любви к Сургуту и его обитателям решит как-то более-менее подробно рассказать о том, что там напроектировали и чего горожанам ждать в ближайшие годы.
Один вопрос: вы уверены, что именно так выигрывается конкуренция между городами за молодых, умных, перспективных, планирующих свою жизнь людей?
Напоминает все эти публичные слушания по Генплану старый анекдот про колхозное собрание в современной интерпретации. Когда ДАиГ на вопросы граждан: «А нам бы ещё в Генпланчик, малоэтажное жилье, досуговых Центры, стадиончики на 30 тысяч зрителей, новой драмтеатр, планетарий, цирк, речвокзал, трамвай, ТПУ, культурный и спортивный кластер, общественные пространства, дорожки для самокатов, двухуровневые развязки и так далее»- ответил в стиле Председателя советского колхоза:
«Хрен на ваши малоэтажное жилье, общественные пространства, кластеры, драмтеатры, стадиончики и так далее по списку. Вопрос закрыт. Разойдитесь по домам».