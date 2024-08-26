Обновленный Генплан Сургута посвящен строительству жилья, а не потребностям развития

К разработанному недавно новому Генплану города были, есть и, наверное, будут серьезные претензии. К примеру. Где в городе будут спортивный кластер? Что имеется ввиду? Где будут такие солидные городские спортсооружения, как-то:

1. Центральной футбольный стадион с трибунами на 30 тысяч зрителей.

2. Ледовый дворец для хоккея с шайбой на 5-6 тысяч зрителей.

3. Крытый круглогодичный легкоатлетический манеж с полноразмерным футбольным полем и с трибунами на 3 тысячи зрителей.

4. Дворец спорта игровой видов спорта с трибунами на 2 тысячи зрителей.

5. Дворец спорта водных видов спорта с трибунами на 1 тысячу зрителей.

Казалось бы, этому спортивному кластеру место в Генплане на пойме, где сегодня строится то ли научный центр «мирового уровня», то ли студенческий кампус (опять же «мирового уровня») СурГУ, то ли банальное жилье.

Почему это важно и необходимо для будущего 600-тысячного города? Ответ прост – положено по статусу. Ведь Генплан за 20 лет предполагает увеличить численность жителей города на треть, или на 170 тысяч жителей. И городу нужен этот спортивный кластер даже больше, чем научный центр пусть даже мирового уровня или студенческий кампус. Потому что в этом городе будет жить больше 200 тысяч только детей и подростков в возрасте до 18 лет, и им нужен будет спорт.

Кто-то из них будет с пяти лет тренироваться при игровых клубах в этих в дворцах спорта, кто-то будет посещать спортзалы по месту жительства и учебы. Но наличие таких Дворцов спорта и профессиональных клубы при них даст им детям и подросткам ориентиры будущей их жизни, даст им перспективу оставаться в нашем городе и достигать здесь, в родном городе: и своей карьеры, и своих спортивных высот. Альтернативы таким перспективам нет.

Однако что творят сегодня с Генпланом? Они строят спортзалы-арочники вместо скверов, как в микрорайоне А или школы финансируют школы «цифрового спорта». Они «забили» на Сургутской мегаполис и на будущую 1-миллионную Сургутскую агломерацию. Нет в Генплане у них Спортивного кластера в Сургуте. Как нет и локальных культурных центров или масштабного Культурного кластера с Новым Драмтеатром, ТЮЗом, Картинной галерей, Планетарием и с другими городскими культурным Центрами (ГКЦ).

Ну да, что-то они будут выкраивать среди жилья в спальных микрорайонах, среди этих высотных муравейников. При этом выдавать это как величайшее достижение градостроительства.

А посему Генплан города с корректировками и устраненными замечаниями жителей так и остается Генпланом для дальнейшего развития строительства жилья. Генплан города так и не дал перспективу превращения города из спального мегаполиса в полноценный современный город XXI века. К великому сожалению.