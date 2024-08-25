Претензии французских властей к Павлу Дурову выглядят очень натянуто

Арест французской полицией основателя и владельца Telegram Павла Дурова порождает определенную нравственно-правовую дилемму. Если Дуров виноват в том, что через Telegram общаются террористы и наркодилеры, то почему не арестовать создателей интернета вообще Тимоти Бернса-Ли или Винтона Серва? Или в целом производителей оружия из которого убивают преступники людей?

Допустим, создатели интернета не управляют им сейчас, как Дуров Telegram, но ведь производители телефонов с которых общаются террористы и прочие злодеи могут управлять устройствами дистанционно. А айфоны вообще, как говорят, не может взломать и ФБР. И ничего, Тим Кук на свободе и ни одна спецслужба планеты не собирается его арестовывать. И никогда не собиралась.

Кстати, одной из последних стран с которой у Дурова возникли проблемы, была Бразилия, там тоже все наркокартели и банды зарегистрировались в Telegram. Но правительство страны решило просто отключить месенджер на уровне страны, а Дуров договорился. Так что оказывается можно проблемы с телегой решать. Что не так с французами?

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