16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,9062   EUR  97,8390  

Новости

Больше новостей
Как вам без Ютуба?

Плохо 56.8%

Так себе 14.2%

Хорошо 17.4%

Не смотрю 11.6%

Всего голосов: 155

Комментировать
0
Больше опросов

​В критический момент транспортной реформы округ мог купить Сургуту необходимые автобусы, но не стал

Спасать транспортную реформу в Сургуте нужно усилиями и СПОПАТа, и города, и округа

​В критический момент транспортной реформы округ мог купить Сургуту необходимые автобусы, но не стал
Фото администрации Сургута

Проблемы в городском общественном транспорте лежат в отношениях между СПОПАТ и городской администрацией. Так как муниципальная власть является единственным учредителем, то все проблемы с нехваткой автобусов должны лежать на ней. Занимался ли кто-то конкретно проблемами МУП «СПОПАТ» после ухода Вячеслава Новицкого (первый заместитель главы Сургута при А. Сидорове, после – замгубернатора при А. Филипенкоприм. ред.) в Ханты-Мансийск и начальника управления транспорта Юрия Колесниченко в Дорожно-транспортную дирекцию в 2002 году, а затем в «Югрател»?

Только они, как мне кажется, занимались предметно СПОПАТ, тем более, что жили они почти в одном здании, и специалист по транспорту Игорь Смычков мог десять раз на дню заглянуть и в контору, и на базу СПОПАТ. После переезда на Производственную, 16, «пинать» СПОПАТ стало некому. Как заявил Андрей Филатов, 20 лет это предприятие было «вещью в себе». Что там творилось – мало кого интересовало. Ну, давали дотации, чтобы предприятие совсем не сдохло. А тем временем в городе разгулялись частники – как на маршрутках, так и на автобусах, плюс частный извоз. В администрации почему-то считали, что частники это хорошо, это выход из любой проблемы, и рано или поздно частный перевозчик заберет услуги у СПОПАТ на весь объем перевозок в городе.

Панацея была такая, что частник всегда эффективнее муниципалов, и он, как и Запад, «нам поможет». Зная изнутри работу муниципального предприятия, могу сказать, что помощи от города можно не ждать. Выкручивайся сам, а если выйдешь за рамки закона, то «КРУ настучит тебе по голове» и передаст дело в прокуратуру. Ну да ладно.

Казалось бы, что реформа общественного транспорта «имени Андрея Филатова» должна была помочь СПОПАТ как в приобретении новых автобусов, так и в ликвидации убытков. Я думаю, что решив оптимизировать, вернее, сократить маршруты, чиновники решили не вкладывать деньги (которых и не было) в покупку новых автобусов, а попасть одним ходом «в дамки». Не прокатило. Потом началась эта клоунада с комиссией по корректировке маршрутов, чат-ботом, жалобами жителей «имени Комаровой» вместо реальной помощи из округа в адрес СПОПАТ. Заставили таки губернатор и мэр взять в лизинг 30 автобусов, да город якобы дал 145 млн рублей на покупку еще 10 автобусов, плюс 11 машин на ходу взяли в Нижневартовске по цене одного за 11 млн рублей. Ожили и стали катать пассажиров вместо «Центра».

Идем дальше. Почему округ не помог своему мэру Андрею Филатову в приобретении новых автобусов, когда реформа стала буксовать? Темное дело. Но в результате денег в округе не дали, выкручивайтесь, мол, сами. На каких условиях Нижневартовск получил 4,3 миллиарда рублей на покупку новых 200 автобусов? Коммерческая тайна.

Какой выход? Скажите произвести приватизацию СПОПАТ какому-нибудь предпринимателю? Тупо продать СПОПАТ с его базой и автобусами по остаточной стоимости? Разбить весь объем перевозок на тендер на 20 лотов по 350 миллионов на 7 лет без индексации, и пусть 20 коммерческих частных перевозчиков возят народ? Если следовать такой упрощенной схеме решения задачи, то проблема СПОПАТ бюджет точно тревожить не будет. Но шантаж «ЗапСибАвто» показал, что в один прекрасный утренний день город может встать из-за невыхода автобусов. Гарантий от саботажа и шантажа коммерческих перевозчиков нет по определению. Потому что в городе очень много нерентабельных маршрутов. Надо будет платить, платить и еще раз платить за километр пробега автобуса на условиях частного перевозчика. Не будешь платить забастовка и автобусы у крыльца на Энегельса, 8. Вот такая получается перспективочка.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 15:37, просмотров: 265, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Ученые нашли в Сургутском районе новый археологический памятник 347
  2. ​Конфискация машин за превышение, строительные таблички и «фейковая» деревня для больных деменцией – урбанистические ноу-хау 340
  3. ​«Больше люди копать огород точно не поедут»: почему власти России решили изменить условия сельской ипотеки 314
  4. ​Половина опрошенных читателей siapress.ru страдает без YouTube 309
  5. СвЖД: «С начала года на путях пострадало 50 человек, 31 из них погиб» 305
  6. Летучая мышь напугала жителей Мегиона 294
  7. ​Аренда лучше: IT-специалисты не готовы брать ипотеку 280
  8. ​Сколько стоит собрать ребенка в школу: подробный гид для родителей // КАРТОЧКИ 278
  9. ​Земля без дела: неэффективные застройщики лишатся участков быстрее 268
  10. ​В критический момент транспортной реформы округ мог купить Сургуту необходимые автобусы, но не стал 265
  1. ​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие» 2296
  2. ​В Сургутском кардиоцентре десятки пациентов получили пищевое отравление. Их жизням ничего не угрожает 2206
  3. ​Депутат Госдумы: «Как бороться с разводами? Надо сделать семейную жизнь, особенно с детьми − элитной» 1884
  4. ​Михаил Гуменюк покидает пост заместителя главы Сургута 1848
  5. ​Начальник «ЗапСибАвто» об инциденте с автобусами: «К концу недели будет решен вопрос о выплате премии сотрудникам» 1818
  6. ​Сургутяне получат новое здание ж/д вокзала в 2026 году 1658
  7. ​II межмуниципальный марафон состоится в Тобольске 15 и 16 августа 1621
  8. ​Ирина Урванцева прервала отпуск из-за массового отравления в Сургутском кардиоцентре 1441
  9. Почему купание в фонтанах Югры может быть опасным 1393
  10. ​Путь к сердцу − вовсе не через желудок: кардиоцентр Сургута уже скоро вернет плановую госпитализацию 1338
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 11997
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 4613
  3. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 4369
  4. ​Россия не в топе: ВОЗ назвала самые пьющие страны мира 3516
  5. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 3449
  6. ​Новый генплан Сургута отправлен на доработку – вмешалась федеральная власть 3031
  7. Культовые 90-е // Обзор СИА-ПРЕСС 2845
  8. ​Тесно 2794
  9. ​Как выбрать сладкий арбуз // Обзор СИА-ПРЕСС 2719
  10. ​Брусника в партнерстве с Совкомбанком первой в России запустила ипотеку со сниженной ставкой 8,49% 2651

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика