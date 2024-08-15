В Подмосковье строят простую православную церковь, а в Сургуте храм, похожий на Покров на Нерли

Это − церковь в Подмосковье. Простая православная церковь. Построена два года назад. Хороша? Ну, скажем, не так уж плоха. И уж точно − не банальна.
Что у нас там строят на Ленинградской улице? Копию Покрова на Нерли?
Ну-ну.
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Это − церковь в Подмосковье. Простая православная церковь. Построена два года назад. Хороша? Ну, скажем, не так уж плоха. И уж точно − не банальна.
Что у нас там строят на Ленинградской улице? Копию Покрова на Нерли?
Ну-ну.
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