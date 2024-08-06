Хочется больше информации о заседаниях и итогах градостроительного совета Югры

Начал работу градостроительный совет Югры во главе с временно исполняющим обязанности губернатора Русланом Кухаруком. Там обсуждались и принимались решения относительно жилой застройки бывшей территории совхоза «Северное», ядра центра Сургута и микрорайона 27а (возле улиц Мелик-Карамова и Пархомовича). Важные, если не сказать, судьбоносные для нашего города пространства. В общих чертах про их будущее мы узнали из поста Руслана Кухарука в Telegram и Максима Слепова в VK. В связи с этим пару соображений / предложений.
Первое. Мне
кажется, было бы не лишним если не запускать прямую трансляцию с
градостроительного совета, то хотя бы публиковать
уже не в YouTube на каких-то
вменяемых площадках видео с этих заседаний. Понятно, что их просмотры не будут
зашкаливать, но для заинтересованной общественности подобное должно быть
открыто и доступно. Все же речь идет об общественных пространствах и
перспективах развития городов, и люди имеют право напрямую погружаться в
аргументацию и логику принимаемых решений.
Второе. Как мы это обсудили с Тарасом Самборским в проекте «О чем говорят» (который выйдет в ближайшее время), вторым шагом после заседания градостроительного совета должна быть публичная и очная презентация его итогов непосредственно на месте. То есть если Максим Слепов с архитектурной командой съездили в Ханты-Мансийск и утвердили там какие-то решения по принципиально важным территориям – было бы неплохо об этом рассказать сургутянам. А еще лучше, конечно, обсуждать такие вопросы с жителями ДО утверждения с губернатором. Не для чиновников и застройщиков же это все делается, а для людей, правильно?