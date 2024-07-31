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​Нынешний бум зарплат в России без роста производительности труда – не так уж и хорошо

Бум зарплат в России: что это значит для нас?

​Нынешний бум зарплат в России без роста производительности труда – не так уж и хорошо
Фото pixabay.com

Итак, средняя зарплата в России достигла 86,4 тыс. рублей. За последний месяц она выросла на 3%. За год – на целых 19%. Самые высокие зарплаты у сотрудников в финансовом секторе, ИТ и добывающей отрасли. И они продолжают расти хорошими темпами. Детально, если интересно – в нашей инфографике.

Но вот в чем парадокс: такой рост зарплат – это не так уж и хорошо. Почему? ВВП у нас не растет такими же высокими темпами. Компании повышают зарплаты из-за нехватки кадров, но эти сотрудники не производят больше. То есть производительность труда падает.

Что мы имеем сейчас: работодатель поднял зарплату – сотрудник не стал производить больше – работодатель повышает цены – растет инфляция. Но ведь экономика России не сможет вечно жить за счет бюджетных вливаний, да и ЦБ снова поднял ставку. Значит, нас ждет замедление экономики. И тогда: работодатели неохотно будут поднимать зарплаты или начнут увольнять сотрудников – темпы экономического роста и инфляции замедлятся.

Вывод? Чтобы снизить инфляцию, скорее всего, придется пережить рецессию и некий кризис на рынке труда. А это приведет к снижению доходов населения. Такова цена бума зарплат без роста производительности…

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Сегодня в 16:04, просмотров: 237, комментариев: 0
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