Что будет после повышения ключевой ставки до 18%

Центробанк поднял ключевую ставку до 18% в попытке обуздать инфляцию. Давайте разберемся, как это решение повлияет на рост цен. И дело тут не только в кредитах, каналов влияния масса: и через балансы компаний, и через курс, и даже ожидания. Но обо всем по порядку.

1. Повышение ключевой ставки по определению влияет на стоимость денег, которые коммерческие банки занимают и хранят в ЦБ. Повышение стоимости денег для банков далее по цепочке транслируется в повышение ставок межбанковского кредитования, доходностей облигаций и, наконец, банковские ставки по кредитам и депозитам. Население, видя более высокие процентные ставки, в теории начинает меньше брать кредитов и делать больше сбережений. И если чувствительность кредитов населения к ставкам сейчас под вопросом, то приток денег на вклады не подлежит сомнению.

Аналогично и предприятия опять же в теории в ответ на более высокие ставки начинают сокращать свои инвестиции и привлекать меньше кредитов. Попробуй найти рентабельный проект при кредитах по 20% и выше.

А когда люди и компании тратят меньше, снижается общий спрос на товары и услуги. Это приводит к замедлению экономического роста и инфляции.

2. Но есть и не такие очевидные каналы влияния. Кредиты становятся не только дорогими, но и менее доступными. При повышении ключевой ставки цены активов снижаются. Будущие доходы, которые принесут активы, ценятся меньше, так как доходность альтернативных безрисковых вложений растет. Компании используют свои активы, чтобы получить кредиты. Если стоимость этих активов падает, то банки становятся менее склонны давать кредиты, так как у них становится меньше гарантий возврата долга.

Ну и еще, разумеется, не забываем про то, что одновременно с поднятием ставки ЦБ с 1 июля 2024 года повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и устанавливает надбавки по автокредитам. Мера направлена на ограничение долговой нагрузки граждан, накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам.

Короче говоря, идет активная работа, понижающая возможности банков по рискованному кредитованию. Если рост ставки – это мощная дубина, бьющая по всей экономике, то эти меры – инструменты тонкой настройки. А дальше логика та же: меньше кредитов, меньше спрос, меньше рост цен. Опять же, теоретически.

3. Внешние условия тоже помогают бороться с ростом цен. Повышение ставки делает рублевые активы более привлекательными для инвесторов. В результате спрос на рубль растет, а его курс укрепляется. Это, в свою очередь, снижает цены на импортные товары. Есть и второй канал влияния, связанный с курсом. Рост ключевой ставки ведет к сокращению совокупного спроса в экономике, включая спрос на импортные товары. Снижение импорта уменьшает потребность в иностранной валюте, что в свою очередь дополнительно способствует укреплению рубля.

4. И наконец, существует еще один канал влияния ставки на инфляцию: через ожидания. Если ЦБ дает понять, что снизит инфляцию любой ценой, то инфляционные ожидания предприятий начинают снижаться. Компании понимают, что спрос будет замедляться, а значит и планировать сильное повышение цен не стоит.

И лишь один канал повышения ставки работает в другую сторону. Рост процентных расходов становится увеличением издержек, которые перекладываются в цены. И любой бизнес, который может это сделать, это делает. И вот теперь главный вопрос: что здесь перевешивает.

По мнению ЦБ, однозначно эффект от снижения спроса, укрепления рубля и снижения ожиданий перевешивает. По мнению бизнеса, все наоборот. Более того, бизнес указывает на опасность того, что в результате действия такой запредельно высокой ставки экономика будет не просто замедляться, а где-то и просто гибнуть. И все пойдет совсем не по тому сценарию, как ожидает ЦБ. То есть инфляция не будет побеждена, а вот экономика… будет. Однако, по мнению ЦБ, речь будет идти в итоге именно о замедлении экономики и инфляции в ближайшие 1,5 года. Такова логика регулятора.

Оригинал