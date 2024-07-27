16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  85,5650   EUR  93,2641  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Запредельно высокая ставка будет давить как на инфляцию, так и в целом на национальную экономику

Что будет после повышения ключевой ставки до 18%

Запредельно высокая ставка будет давить как на инфляцию, так и в целом на национальную экономику

Центробанк поднял ключевую ставку до 18% в попытке обуздать инфляцию. Давайте разберемся, как это решение повлияет на рост цен. И дело тут не только в кредитах, каналов влияния масса: и через балансы компаний, и через курс, и даже ожидания. Но обо всем по порядку.

1. Повышение ключевой ставки по определению влияет на стоимость денег, которые коммерческие банки занимают и хранят в ЦБ. Повышение стоимости денег для банков далее по цепочке транслируется в повышение ставок межбанковского кредитования, доходностей облигаций и, наконец, банковские ставки по кредитам и депозитам. Население, видя более высокие процентные ставки, в теории начинает меньше брать кредитов и делать больше сбережений. И если чувствительность кредитов населения к ставкам сейчас под вопросом, то приток денег на вклады не подлежит сомнению.

Аналогично и предприятия опять же в теории в ответ на более высокие ставки начинают сокращать свои инвестиции и привлекать меньше кредитов. Попробуй найти рентабельный проект при кредитах по 20% и выше.

А когда люди и компании тратят меньше, снижается общий спрос на товары и услуги. Это приводит к замедлению экономического роста и инфляции.

2. Но есть и не такие очевидные каналы влияния. Кредиты становятся не только дорогими, но и менее доступными. При повышении ключевой ставки цены активов снижаются. Будущие доходы, которые принесут активы, ценятся меньше, так как доходность альтернативных безрисковых вложений растет. Компании используют свои активы, чтобы получить кредиты. Если стоимость этих активов падает, то банки становятся менее склонны давать кредиты, так как у них становится меньше гарантий возврата долга.

Ну и еще, разумеется, не забываем про то, что одновременно с поднятием ставки ЦБ с 1 июля 2024 года повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и устанавливает надбавки по автокредитам. Мера направлена на ограничение долговой нагрузки граждан, накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам.

Короче говоря, идет активная работа, понижающая возможности банков по рискованному кредитованию. Если рост ставки – это мощная дубина, бьющая по всей экономике, то эти меры – инструменты тонкой настройки. А дальше логика та же: меньше кредитов, меньше спрос, меньше рост цен. Опять же, теоретически.

3. Внешние условия тоже помогают бороться с ростом цен. Повышение ставки делает рублевые активы более привлекательными для инвесторов. В результате спрос на рубль растет, а его курс укрепляется. Это, в свою очередь, снижает цены на импортные товары. Есть и второй канал влияния, связанный с курсом. Рост ключевой ставки ведет к сокращению совокупного спроса в экономике, включая спрос на импортные товары. Снижение импорта уменьшает потребность в иностранной валюте, что в свою очередь дополнительно способствует укреплению рубля.

4. И наконец, существует еще один канал влияния ставки на инфляцию: через ожидания. Если ЦБ дает понять, что снизит инфляцию любой ценой, то инфляционные ожидания предприятий начинают снижаться. Компании понимают, что спрос будет замедляться, а значит и планировать сильное повышение цен не стоит.

И лишь один канал повышения ставки работает в другую сторону. Рост процентных расходов становится увеличением издержек, которые перекладываются в цены. И любой бизнес, который может это сделать, это делает. И вот теперь главный вопрос: что здесь перевешивает.

По мнению ЦБ, однозначно эффект от снижения спроса, укрепления рубля и снижения ожиданий перевешивает. По мнению бизнеса, все наоборот. Более того, бизнес указывает на опасность того, что в результате действия такой запредельно высокой ставки экономика будет не просто замедляться, а где-то и просто гибнуть. И все пойдет совсем не по тому сценарию, как ожидает ЦБ. То есть инфляция не будет побеждена, а вот экономика… будет. Однако, по мнению ЦБ, речь будет идти в итоге именно о замедлении экономики и инфляции в ближайшие 1,5 года. Такова логика регулятора.

Оригинал


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:32, просмотров: 122, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 543
  2. ​В Югре потушены все природные пожары 508
  3. ​В тюменских «приемных» семьях проживают 300 пожилых людей и инвалидов 491
  4. ​Александр Моор встретился с руководством ведущих компаний ТЭК Казахстана 465
  5. ​Треть присосавшихся к югорчанам клещей оказались заражены 457
  6. ​РГИС Тюменской области помогает в организации телемедицинских услуг 425
  7. ​Максим Слепов проверил ход строительства парка и спортплощадки в Сургуте 286
  8. ​Тюменская служба занятости помогает мамам получить новую профессию 269
  9. ​В Нефтеюганске поймали водителя без водительских прав 244
  10. ​Тюменский опыт капремонта жилых домов изучил Фонд развития территорий 221
  1. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 3191
  2. ​В период самого бурного развития Сургута руководство администрации ходило по городу пешком. Хорошо, что Максим Слепов начал с того же 1975
  3. ​Новый генплан Сургута отправлен на доработку – вмешалась федеральная власть 1925
  4. ​Кривая логика 1472
  5. Поймали хулигана: стала известна личность мужчины, устроившего стрельбу на улице Островского в Сургуте 1410
  6. ​Ларек перекрыл проезд, а власти Сургута − торговлю // ФОТОРЕПОРТАЖ 1328
  7. ​К будущему мосту через Обь в Сургуте начали асфальтировать дорогу 1299
  8. ​Врач рассказала о пяти лайфхаках при использовании кондиционера 1248
  9. ​На борту самолета Utair скончался пассажир 1236
  10. ​В Югре почти в три раза увеличилось число жалоб на мусор 1123
  1. Гулянье на Черной 5683
  2. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 4692
  3. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 4588
  4. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 3846
  5. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 3787
  6. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 3357
  7. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 3191
  8. ​В Сургуте появились электровелосипеды на прокат 3141
  9. ​Это надолго. Максим Слепов определил задачи на срок своей работы 2889
  10. ​Дребеденьги 2434

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика