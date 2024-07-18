16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,0872   EUR  96,3046  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Российский ЦБ действует грамотнее турецкого, поэтому инфляция под 70 процентов нам не грозит

Может ли в России быть инфляция, как в Турции – под 70 процентов

​Российский ЦБ действует грамотнее турецкого, поэтому инфляция под 70 процентов нам не грозит
Фото pixabay.com

Граждане ждут все более высокую инфляцию, ожидания по росту цен на ближайший год уже перевалили за 12%. Даже наши подписчики стали часто спрашивать, не ждет ли нас турецкий сценарий с инфляцией под 70% в год. Спешу вас успокоить: наш случай – это не Турция.

В чем разница. Главное отличие – это действия ЦБ. В Турции, когда инфляция пошла вверх, они снизили процентную ставку. У нас же, наоборот, повышают.

Почему повышение ставок критически важно. После снижения ставок турецкие компании и граждане получили доступ к дешевым кредитам. При этом из-за высокой инфляции они верили, что цены и дальше будут быстро расти. Люди кинулись покупать товары и недвижимость, ведь все равно все будет дорожать. Все дружно идут за кредитами, создается новый спрос. И здесь есть важная загвоздка. Этот спрос не сопровождается ростом предложения. Выдача кредитов ничем не ограничена, ее можно наращивать сколько угодно. Рост на 70% в год? Не проблема. Раздали кредиты, у всех есть деньги.

Вот только мир реальных товаров не может так быстро расти. Рост экономики больше 5% мы уже рассматриваем как экономическое чудо. В итоге огромный спрос сильно опережает предложение товаров и услуг. Предприятия не могут наращивать объемы продаж, поэтому просто повышают цены. Заметьте, что люди получили подтверждение своим ожиданиям – цены и правда сильно выросли. Самосбывающееся пророчество. Вот только чем дальше, тем хуже.

Более того, рост инфляции приводит к росту цен всего, в том числе прибылей предприятий и стоимости труда. Рост этот, конечно, съедается ростом цен. Вот только долги по кредитам фиксированы, а значит, обслуживать их становится легче после высокой инфляции. Никаких ограничений, чтобы снова взять займ в банке. Спираль из роста кредита и инфляции не закончится, пока ЦБ не вмешается. И не важно, что было причиной инфляции в начале: издержки локдаунов в ковид или санкции. Дальше инфляционная спираль может раскручиваться сама. Никакие другие причины вроде роста издержек или проблем рынка труда не способны разогнать инфляцию в таких масштабах. Это под силу побороть только денежно-кредитными методами.

До тех пор, пока наш ЦБ независим и борется с инфляцией жесткой политикой, турецкий сценарий нам не грозит. Да, у нас ситуация во многом хуже – и жестокие санкции, и тяжелые ограничения на расчеты по импорту. Так что товарная масса вряд ли серьезно будет расти. Поэтому для нас ответственная и жесткая ДКП в таких обстоятельствах жизненно необходима. Вопрос лишь в степени этой жесткости. Проблема в том, что даже при реальной ставке в районе 10 процентов трансмиссионный механизм, боюсь, будет работать недостаточно эффективно.

Народ и бизнес у нас, похоже, всерьез задумаются о целесообразности брать кредиты при реальной ставке порядка 15-16 процентов. А на это вряд ли ЦБ пойдет. И, слава богу, на то есть причины.

Так что однозначных тут решений, увы, нет. А вот решать надо – уже сейчас.

Оригинал


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:37, просмотров: 211, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Проект для нового здания Городского культурного центра в Сургуте готов. В 2025 году можно будет искать подрядчика 1107
  2. Мошенники научились красть и продавать квартиры через Госуслуги 646
  3. ​Сегодня пешком прошли по моему избирательному округу с главой Сургута, и сразу множество проблем сдвинулось с мёртвой точки 637
  4. ​Раньше срока: в Сургуте подходит к концу ремонт улицы Энергетиков 307
  5. Спасти не удалось: в ХМАО утонули мужчина и ребенок 307
  6. ​В Югре произошло два ДТП по вине детей 301
  7. ​Инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя!» откроется на Цветном бульваре 301
  8. ​Тюменских женщин приглашают принять участие в программе «Мама-предприниматель» 293
  9. ​В Югре с начала года вырос уровень преступности 283
  10. ​На фестивале «Счастье по-тюменски» семьи смогут выиграть путешествие или отдых в санатории 277
  1. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 3019
  2. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 2983
  3. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 2889
  4. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 2587
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 июля? // АФИША 1981
  6. В Сургуте на мосту через Обь введут реверсивное движение 1685
  7. ​Центр плавания «Дельфин» в Сургуте капитально отремонтируют к концу мая 2025 года 1356
  8. ​Играй, Россия: портрет отечественного геймера // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1328
  9. ​Как оспорить увольнение «по статье»? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1288
  10. ​Россияне стали массово скупать каркасные дома вместо квартир 1277
  1. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 6650
  2. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 4835
  3. Гулянье на Черной 4221
  4. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 4187
  5. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 4101
  6. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 3661
  7. Время, вперёд! 3518
  8. Из наследия Ивана Захарова. Такие милые просторы… 3499
  9. Какие имена выбирают для детей родители в ХМАО? 3417
  10. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 3019

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика