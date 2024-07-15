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​Трагедия на Оби: первые вопросы

Инцидент с гибелью женщины на протоке Черная в Сургуте вызывает много вопросов

​Трагедия на Оби: первые вопросы
Фото: Уральская транспортная прокуратура

Много вопросов, связанных с последней трагедией на воде, где погибла сургутская танцовщица, 28-летняя красавица Даша (я Дашу знаю с детства, и не скрою, что изумился первым информационным сообщениям, интерпретирующим ее гибель).

МЧС сообщило, что девушка была пьяная, но непонятно, на каком основании это известно − ведь правоохранители живой ее не видели, а вскрытие назначено только на понедельник.

Ничего не сообщается об организаторе «аттракциона» с водными лыжами, где погибла девушка. (Известно, что он уже нанял адвоката). Подобный «аттракцион», если он легальный, невозможно организовать просто так, требуются согласования (от того же МЧС) и соблюдение строжайших правил безопасности, так как аттракцион относится к повышенно травмоопасным. Был ли согласован этот бизнес? Было ли это легальным бизнесом? Знали ли о нем в местном МЧС (напомним, именно сейчас в городе идут проверки «опасных» аттракционов).

В частности, по правилам, на участниках должны быть спасательные жилеты, держащие на воде бессознательное тело (на Дарье жилет был, но не удержал ее на поверхности).

Обязательно использование шлема − это условие соблюдено не было.

Особые требования предъявляются к типу доски (вейкборду) и тем более − к удерживающему канату.

По правилам, во время катания на водных лыжах должно присутствовать два инструктора: один руководит лодкой, второй наблюдает за техникой безопасности. Соблюдено ли это условие? Учитывая то обстоятельство, что девушку занесло под баржу, можно предположить, что этому могло способствовать неправильное управление и отсутствие контроля за процессом. Усугубило ли проблему использование ненормативного инвентаря (вейкборд, канат) и отсутствие шлема?

Если подтвердится предположение о том, что девушка оказалась в опасной зоне и столкнулась с баржей (на лице есть шрам), попала под баржу уже без сознания в результате не опьянения, а несоблюдения организаторами техники безопасности, то трагедия приобретает черты не просто несчастного случая, а преступления. И тем более преступления, если девушка действительно была нетрезва, а организаторы допустили ее до аттракциона, что категорически запрещено. И тем более преступления, если этот аттракцион не был законен.

Участвовали ли в спасении и оказании первой медицинской помощи организаторы аттракциона, неизвестно − во всяком случае в официальном сообщении МЧС об этом не говорится, а информация более чем важная − уж точно не менее важная, чем состояние жертвы.

И если мы с первых сообщений получаем информацию, подводящую к ответственности самой жертвы и избегающую объективного и напрашивающегося в данной ситуации допуска об ответственности (вине) оператора «аттракциона», то сомнения в том, что что-то здесь нечисто, неизбежны.

Ждем разъяснений от МВД и МЧС и следственных действий СКР, который уже заявил о своем расследовании.


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Сегодня в 14:48, просмотров: 643, комментариев: 0
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