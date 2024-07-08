Как сделать так, чтобы сургутяне не уезжали и возвращались

Чуть ли не первое заявление нового главы Максима Слепова касалось возвращения Сургуту былой славы «города молодых». В частности, в его программе, озвученной перед депутатами местной думы, был следующий пункт: «Необходимо выработать механизмы, которые позволят заинтересовать молодежь в развитии города. Важно, чтобы они реализовывали свой потенциал в Сургуте, и возвращались после учебы в родной город. Сургут – город возможностей, город, где понимают и ощущают личные профессиональные перспективы».

Пару мыслей о механизмах, которые позволят заинтересовать молодежь в развитии города. Разумеется, для этого молодежь должна понимать, что вообще город собой представляет, и что будет представлять в какой-то обозримой перспективе. И если эта картина для молодежи окажется привлекательной – то, разумеется, кто-то примет решение не уезжать или вернуться с учебы домой. То есть власти для начала нужно научиться доносить до молодежи свои мысли, идеи и планы на будущее, и при этом задуманное прилежно исполнять. Это базовая задача, и она далеко не так проста, как может показаться на первый взгляд.

Еще один пункт, который привлекает молодежь – создание точек в городе со свободой творчества и самовыражения. По этому поводу подвижки есть, но пределов совершенству нет. Если коротко – то таких пространств, как КЦ «Порт», должно стать в несколько раз больше. Плюсом – привозить на День города и другие большие события не (или хотя бы не только) группы, чья аудитория это 50++, а что-то посвежее и поинтереснее. Для тех, кто постарше – можно и «Любэ» в Ледовом дворце. Но чтобы для молодежи – надо как-то расширить творческий кругозор и площадки.

Но вообще один из самых мощных способов, как заинтересовать не только молодежь, а вообще много кого в развитии города – это дать им возможность участия в выработке и принятии решений. Когда человек понимает, что он может деятельно повлиять на происходящее в месте, где живет – это становится отличным «крюком». При этом даже не сильно обязательно, чтобы там прямо сейчас было классно, красиво, благоустроенно, организовано и так далее. Только одно понимание, что можно самому включиться и изменить бытие вокруг себя в лучшую сторону, и это сработает – может стать крутым стимулом, чтобы не уезжать в заведомо лучший город, а обустроить свой.

Маленькое отступление с личным опытом. Я родился в Сургуте и прожил в нем 32 года. И почти все это время я как-то не раздумывал о смене места обитания. Вроде все получалось, был карьерный рост, квартира, планы, идеи, и так далее. Но мое отношение к Сургуту, перспективам города и моем месте в этом всем, надломилось в 2016 году. В те недели, когда сначала внезапно завели уголовное дело и буквально выперли с поста Дмитрия Попова, затем подбили на взлете при попытке баллотироваться молодого, компетентного и желающего работать Владимира Базарова (вскоре он стал замгубернатора в Севастополе – не фунт изюма). Дальше вы знаете, что было – калейдоскоп глав, управленческих команд, странных и спорных решений, и вообще все, что произошло с Сургутом за восемь лет.

Я не хочу сказать, что было все сплошь плохим. Было хорошее, было так себе, было ужасное. Но общий тренд развития ситуации и возможности повлиять на нее со стороны граждан только ухудшался. И тогда я понял: если здесь нельзя ничего сделать, то лучше я поеду туда, где тоже мало что можно сделать, но жизнь устроена лучше. И свинтил в Тюмень.

Так что базовый способ вернуть Сургуту статус «города молодых» – в короткие сроки сделать его более привлекательным с точки зрения жизни для молодежи, чем Тюмень, Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург и Москва. Другой вариант – дать молодому поколению (и не только) возможность говорить и быть реально услышанным, делать и быть поддержанным. Но для этого придется перестраивать саму ментальность управленческого аппарата, а также регулярно наступать на мозоли больших и богатых людей со своими интересами. Такая вот любопытная коллизия.

Так или иначе, желаю Максиму Николаевичу удачи в реализации задуманного. Буду искренне рад за Сургут, если получится.