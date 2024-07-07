Впервые торжественно Сургут отметил свое 375-летие 30 июня 1968 года

Все тридцатитысячное население Сургута – и стар и млад выехали на природу, где и состоялось незабываемое торжество. Фото: А.Мясников

На снимках известного сургутского фотолетописца Анатолия Федоровича Мясникова запечатлены моменты празднования 375-летнего юбилея нашего родного города, пожалуй, одного из самых запоминающихся событий за всю сургутскую историю.

Вспомним, как это было.

Там, где теперь конечная остановка первого маршрута, состоялся многолюдный митинг и народное гулянье. Горожан приветствовали и поздравляли руководители страны, области, округа, города, редакции многих центральных газет и журналов, писатели Константин Федин, Георгий Марков, Сергей Сартаков, Леонид Соболев, Сергей Михалков. Ленинградская поэтесса Нина Королева посвятила Сургуту стихи, в которых есть такие строки:

Но впереди вся жизнь его,

Судьбы прекрасной, беспокойной,

Домов высотных торжество,

Гранитных набережных вечность.

В честь знаменательной даты городской совет депутатов трудящихся учредил звание «Почетный гражданин города Сургута». Первыми этой высокой чести удостоены Георгий Гаврилович Кушников и Фарман Курбан оглы Салманов.

Впрочем, давайте все по порядку.

Руководители Сургута – председатель исполнительного комитета городского совета депутатов трудящихся Петр Александрович Мунарев и первый секретарь горкома КПСС Василий Васильевич Бахилов решили отметить юбилей наведением порядка во всех отраслях жизни и провести народное гулянье. Составили подробные мероприятия по подготовке к юбилею города, предусмотрев в них усиление работы по развитию социалистического соревнования, форсированию строительства и ввода в эксплуатацию нужных городу объектов, улучшению благоустройства. Мероприятия согласовали в обкоме партии. На первых порах вся деятельность партии и городского исполнительного комитета была сосредоточена именно на этих вопросах.

Вместе с тем нужно было решить вопрос, где проводить народное гулянье. Хотелось, чтобы это было сухое место, на берегу реки и где есть хороший лес. Объездили все окрестности Сургута и остановились, наконец, на речке Черной. Всю береговую полосу распределили по предприятиям и организовали ее очистку. Провели необходимые благоустроительные работы, соорудили эстраду, волейбольное поле, киоски, подготовили спортивные снаряды и площадки для аттракционов, оформили торжественный въезд на территорию.

Празднование 375-летия Сургута. У микрофона первые лица города – Петр Мунарев (слева) и Василий Бахилов

Накануне праздничного выезда на природу, на торжественном заседании присутствовали старые сургутяне, приехавшие из разных городов страны: Тулебай Ажимов – Герой Советского Союза, Александр Карлович Вейс – участник освобождения Сургута от колчаковцев в 1921 году и первый его комендант, Анна Васильевна Ворончихина – секретарь райисполкома в трудные военные и послевоенные годы, Родион Фомич Гуголь – геолог из партии Виктора Григорьевича Васильева (1934-1936 годы), Евгений Михайлович Кушников – один из бывших председателей райисполкома, Александр Ефимович Меньщиков – первый секретарь райкома комсомола и многие другие.

В зале сидели те, кто своим трудом подготовил приход в таежный край геологов и нефтяников, наши знатные рабочие геологоразведочной экспедиции, первые нефтяники. На заседании было зачитано множество приветственных телеграмм от министерств, главков, родственных предприятий страны, просто от старожилов, которые по каким-то причинам не могли приехать на церемонию. Среди них - телеграмма от директора Западносибирского нефтяного института, доктора геолого-минералогических наук Николая Никитича Ростовцева: «Недра Сургута настолько богаты, что можно смело пожелать вам развить добычу нефти в год 400-летия в размерах, равных сегодня добыче по всему СССР, и тем самым превратить Сургут в крупнейший промышленный район нашей страны».

30 июня 1968 года. Въезд на территорию украшен алым стягом с изображением герба Сургута

…Июнь 1968-го выдался совсем не летним: с северным ветром, кратковременными, но холодными дождями, пролетал даже снег. К счастью, в конце месяца, за день-два до торжества наступило устойчивое тепло, распустились листочки на деревьях.

30 июня. Солнечное, ласковое утро. Красочно оформленные автобусы с раннего утра доставляют весь желающий люд на восточную окраину города.

С теплой прочувствованной речью выступает первый секретарь райкома КПСС Василий Васильевич Бахилов и другие уважаемые сургутяне. Митинг был недолгим.

Затем на открытой эстраде состоялся большой праздничный концерт участников художественной самодеятельности. Несколько волейбольных команд разыграли приз, а на спортивных снарядах забавляли зрителей ловкие парни. По договоренности с Иртышским пароходством комфортабельный теплоход совершал двух-трехчасовые прогулки. В лесочке и по всей прибрежной полосе расположились семьи и просто компании, всюду песни, гармошки, гитары…

Немало прибыло людей на своих лодках. Здесь зорко дежурили ДОСААФовцы и по надобности удаляли с реки наиболее лихих лодочников.На берегу охраняли общественный порядок добровольные народные дружины. И хотя в киосках кроме вкуснейшего лимонада, производимого местным пищекомбинатом, продавали спиртное, были опасения за общественный порядок, однако гулянье прошло душевно и спокойно. Вплоть до глубокого вечера царило праздничное оживление на берегу, а в городе во всех клубах состоялись концерты художественной самодеятельности, после – танцы.

На берегу речки Черной каждый находил для себя развлечение

Минуло с той поры 56 лет, но до сих пор старожилы с глубоким чувством уважения вспоминают сургутских руководителей, которые устроили веселое празднество на берегу речки Черной.

А так описывает празднование 400-летия Сургута Иван Прокопьевич Захаров в своих дневниковых записях:

12 июня 1993 г.

В России какой-то праздник. А у нас в Сургуте открытие юбилейного года. Сургуту – 400 лет. Обещают торжества на площади Энергетиков. Выступления артистов из Москвы и отовсюду. Но народ будет на дачах. Сегодня суббота. Утром – 15 градусов тепла…

Вечером в нашем городе большое народное собрание, посвященное 400-летию Сургута. Это было грандиозное представление. Выступали самые известные артисты России, танцевальные коллективы города и Тюмени. Был рядом, говорил и взял автограф у народного артиста Михаила Александровича Ульянова.

По окончанию представления над Сургутом был грандиозный фейерверк, тысячи ракет взвились в небо, раскаты орудийных залпов сотрясали воздух.

На площади собралась огромная масса людей – тысячи и тысячи, красивейшая разноцветная масса украшала площадь.

К нам приехало много друзей и бывших председателей Советов. Были Леонид Юлианович Рокецкий, Герман Семенович Мачехин, Николай Григорьевич Аникин, Александр Владимирович Чинчевич, многие другие.

Праздник транслировали по Тюменскому телевидению, было и «Останкино», множество разных телерадиокомпаний.

Такого красивого чуда Сургут еще не видел (жаль, что мало было старых сургутян). Праздник продолжался до позднего вечера.

На празднике Рокецкий подарил городу хорошую картину. Пейзаж тюменского художника.

19 февраля 2024 года, согласно царскому указу, Сургуту исполнилось 430 лет. Серьезная и прекрасная дата. С какими достижениями в социальной, культурной и политической сфере жизни подошел наш любимый город к этому юбилею – рассудит время.

Использованы воспоминания Петра Мунарева и Ивана Захарова