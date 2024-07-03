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​Это хорошо, когда глава столичного города становится губернатором. Ему близки и понятны городские проблемы

О Тюмени как кузнице кадров и плюсах нового губернатора Югры

​Это хорошо, когда глава столичного города становится губернатором. Ему близки и понятны городские проблемы
Фото ru.wikipedia.org

Почему Тюмень стала кузницей кадров федерального значения сегодня? Мы, наверное, подзабыли, или как-то из-за сепаратизма и «парада суверенитетов» старались стереть тот факт, что до 90-х годов Тюмень была кузницей высших руководящих кадров союзного масштаба.

Смотрите. Первый секретарь обкома КПСС Борис Щербина стал министром строительства нефтяной и газовой промышленности СССР, а затем заместителем председателя Совета министров СССР. Генеральный директор ВПО «Тюменьгазпром» Виктор Черномырдин стал министром газовой промышленности СССР, а затем председателем Правительства РФ. Сургутянин, начальник «Главтюменьгеологии» Фарман Салманов стал министром геологии СССР. Сургутянин Лев Чурилов стал последним министром нефтегазовой промышленности СССР. Сургутянин Василий Иваненко, первый начальник НГДУ «Сургутнефть», занимал руководящие посты в Министерстве нефтяной промышленности СССР и в аппарате ЦК КПСС. И этот список можно было бы продолжать бесконечно.

Потому это была «тюменская школа подготовки» высших кадров для руководства народным хозяйством страны. Нет, не было такой «местечковости», как «югорская» или «ямальская» школа подготовки кадров. Была «тюменская школа» подготовки кадров. В новейшей истории РФ уроженец Тюменской области и лангепасец Юрий Шафраник стал министром топлива и энергетики в Правительстве РФ. Руководитель «Когалымнефтегаза», сургутянин Вагит Алекперов стал заместителем, а затем первым заместителем министра нефтегазовой промышленности СССР. Даже начальник Тюменского управления КГБ СССР В. Иваненко был назначен в своё время директором ФСБ РФ.

Поэтому Центр видел, что «тюменская школа» подготовки кадров высшего качества готовит кадры высшей «тюменской пробы», которые готовы решать любые сложные вопросы в масштабе страны. Тот же Борис Евдокимович Щербина как заместитель председателя Правительства СССР возглавлял Чрезвычайную комиссию по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Словом, эта традиция тюменской школы подготовки кадров, готовящей кадры, готовые решать самые сложные задачи в масштабе страны, к счастью, сохранилась в нынешней Тюмени. И это мы видим на примере Сергея Собянина, Владимира Якушева и Руслана Кухарчука.

«Сделано в Тюмени» — знак качества для выдвиженцев в высшие органы власти страны, как советского, так и современного периода.

Это факт, который подтвержден временем.

То, что Руслан Николаевич делает ставку на местные кадры, — это правильное решение. Как опытный хозяйственник и политик, он понимает, что смена команды губернатора Югры на «тюменскую», «московскую» и так далее будет только вредить делу. Выбор градоначальников из местных перспективных кадров тоже хороший подход и на пользу делу. Это видно на примере Сургута, когда председатель Думы города является главным претендентом на пост главы города. И это может быть единственно правильным решением вообще. Этот сургутский прецедент может быть распространен на другие города Югры. Почему? Потому что председатель Думы подготовлен к работе главой как никто другой готов принять город на себя.

Правда, прежнего губернатора Наталью Комарову «заносило» в кадровых вопросах, и образовалась некая «карусель кадровой чехарды», как в правительстве Югры, так и на городском уровне. Как оно бывало: назначается новый заместитель губернатора из другого региона, и целый год «смотрит» на порученное дело «как баран на новые ворота». Время потеряно. Также как и бывший градоначальник Сургута Андрей Филатов полтора-два года формировал команду из приезжих специалистов из Лангепаса, Перми и других регионов.

Ребята! Да вы себя поставьте на их место. Они же ничего не знают о городе, они не знают людей, они не знают городской специфики. Поэтому эффективной работы ждать от них приходится долго, и вряд ли можно дождаться. Опять потеряно время. Благо бы лишь глава города был не местный, так вся его команда старалась переложить свою работу в Сургуте на кальку Лангепаса или кальку Перми и так далее. Это была большая ошибка в кадровой политике прежнего губернатора Югры.

Почему Руслану Кухаруку будет легко войти в ритм жизни Югры? Потому что он прошел «тюменскую школу кадров», вырос от рядового сотрудника муниципалитета до главы крупнейшего города России. И это большой плюс, когда глава столичного города становится главой региона. А по отношению к Югре это наиболее большой его плюс. Потому что основная забота Губернатора Югры Руслана Кухарука — это забота о жизни населения Югры, которое на 90% является городским.

Потому что проблемы жизни в городе, они в Югре, что в Африке — одни и те же. Поэтому работу губернатора можно представить как градоначальника «большого города Югра» с населением в 1,7 млн человек с 22 управами в югорских городах. В этом прежнему губернатору Югры Наталье Комаровой было тяжелее. Ибо она, десять лет отработав в Государственной Думе, вдруг попала на большое хозяйство Югры. Предполагается, что на пять лет. А пять лет вылилось почти в 15 лет, что, как мне кажется, не пошло на пользу никому. Наталье Комаровой, потому что она пересидела и сейчас вряд ли сделает карьеру в Москве. И Югре, в которой, давайте говорить прямо, здесь все свои, образовался некий застой.

Большим плюсом врио Губернатора Руслана Кухарука является его опыт работы градоначальником, его федеральный опыт работы в общественных федеральных структурах и, главное, его возраст. 45 лет — это время дерзать и двигаться вперед.


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Сегодня в 14:06, просмотров: 91, комментариев: 0
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