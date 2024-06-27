Две команды НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» приняли участие в историческом проекте «Бастион» Сургутского района

Предметом гордости для Совета молодежи НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» стал новый «трофей»: 22 июня, в День памяти и скорби, две команды приняли достойное участие в историческом проекте «Бастион» Сургутского района.

Проект организован управлением молодежной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района и муниципальным автономным учреждением Сургутского района «Районный молодежный центр». «Бастион» создан с целью сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и воспитания у молодого поколения уважения к подвигу предков.

В рамках проекта на территории деревни Лямина состоялся турнир по лазертагу, в котором приняла участие молодежь из Лянтора, Нижнесортымского, Лямина и Сытомино. Все команды награждены дипломами за участие. Победный кубок увезла с собой одна из команд нефтяников – «Сортымские медведи» в составе: Нурсултан Сактанбеков (инженер II категории), Эдуард Игликов (геолог I категории), Оомат Солпиев (стропальщик 4 разряда), Озода Акбарова (техник-геолог), Владимир Стеклов (инженер-дефектоскопист II категории), Александр Исупов (дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 3 разряда), Екатерина Исупова (супруга работника управления).

Участники проекта также попробовали свои силы в развлекательных состязаниях: в ориентировании и лазании по канатам, разборке и сборке автомата, стрельбе из арбалета, стрельбе учебными патронами из охолощенного автомата Калашникова-47, а также посетили выставки оружия 1940-х годов.