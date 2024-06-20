Что делать, если вы вдруг захотели купить валюту

Рубль недавно заметно окреп, так что сейчас хороший момент для покупки валюты. Вчера курс доллара по Банку России упал до 82,63 рубля (-5,33%), но нам такой курс недоступен. Правда, необходимо осознать четко – а зачем мы доллар-то решили купить. Так… на всякий случай?

– Чтобы продать его через неделю/месяц на 20-30% дороже?

– Чтобы выполнить некий платеж… тоже бывает такая задачка.

– Чтобы купить какие-то валютные инструменты.

Короче, с целью надо четко разобраться. Итак, решили.

Что делать?

1. Купить наличные доллары в обменнике.

У крупных банков курс не самый выгодный, но сравнить их можно тут. Некоторые обменники вчера продавали доллар по 86-87 рублей. Все зависит от вашего желания и настойчивости. Возможно, сегодня курс будет лучше.

2. Купить USDT.

Это крупнейший по капитализации стейблкоин, привязанный к доллару США. Стейблкоины – это криптовалюты, стоимость которых привязана к активам, таким как доллар, евро или золото. Их резервы поддерживаются реальными активами, включая фиатные валюты и ценные бумаги. Купить USDT за рубли можно на криптобиржах (ByBit, OKX, KuCoin и др.) или через обменники, например, BestChange.

Минус – вы покупаете не сам доллар, а криптовалюту, что может подойти не всем.

Плюс – Tether всегда можно быстро обменять на рубли или другую криптовалюту.

3. Вывести рубль за границу через «Золотую корону» или другие сервисы.

Тут 3 минуса:

Первый – нужен счет за рубежом или непосредственный «получатель» на месте.

Второй – курс в короне не такой выгодный, как в банках, уж очень высокий спрэд. Но ситуация меняется очень стремительно. К примеру, курс евро неделю назад был 115₽, позавчера – 98₽, вчера – 93₽.

Третий – многие сервисы денежных трансферов не принимают оплату с карт санкционных банков.

4. Купить юань на Мосбирже.

Да, это не доллар, но юань за последнюю неделю упал на биржевых торгах на 8,5%. Купить его легко – нужен только брокерский счет. Также юани можно купить наличными в банке или обменнике. Только смотрите, чтобы был адекватный курс, а то по юаню встречаются высокие спреды.

5. Купить замещающие облигации и юаневые облигации.

Из минусов – есть риск, что эмитент может не рассчитаться. Конкретные облигации недавно перечислял тут.

Чего НЕ стоит делать?

Не надо бежать и вкладывать все деньги в валюту (или ее заменители) прямо сейчас. Если есть свободные рубли, лучше обменивать их частями и не торопиться. Мы не знаем, как быстро решатся проблемы с оплатой импорта. Рубль может еще укрепиться в ближайшее время, это нужно учитывать.

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