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​Уже несколько лет дума Сургута почти не может влиять на застройку города. К чему это приводит

Муниципальные депутаты должны иметь больше полномочий в регулировании застройки

​Уже несколько лет дума Сургута почти не может влиять на застройку города. К чему это приводит
Фото dumasurgut.ru

Несколько лет назад Дума города Сургута лишилась полномочия утверждать правила землепользования и застройки на территории города. К сожалению, с этим сталкиваются муниципальные думы и в других городах.

Я, как и многие мои коллеги по Палате молодых законодателей при Совете Федерации со всей страны, выступал против подобных решений, предвидя, к чему это может привести. Фактически, единственным инструментом контроля строительной сферы для Думы остался Генеральный план города, который лишь в общих чертах описывает параметры развития города в стратегическом масштабе. Считал и считаю это недостаточным для такого важного вопроса. Муниципальная Дума – представительный орган власти, в котором каждый депутат представляет интересы конкретных горожан, способных влиять на принимаемые на местном уровне решения только через своих избранников.

Градостроительная сфера – одна из важнейших, от нее зависит комфорт городской среды, обеспеченность социальными и инфраструктурными объектами. Здесь нет мелочей, здесь особенно важно слышать и прислушиваться к мнению жителей. Отход от утверждения муниципальными думами правил землепользования и застройки ведет к уменьшению контроля со стороны общественности и жителей над принимаемыми решениями, что может негативно сказаться на их качестве. Это хорошо понимают на федеральном уровне. В том числе, ради увеличения влияния населения на градостроительную политику ведется активная донастройка законодательства. Приведу цитату президента Российской Федерации Владимира Путина по этому поводу:

«Люди должны чувствовать себя участниками этого процесса, что не где-то там, непонятно, по каким основаниям принимаются градостроительные решения, а именно по совету с людьми. Это абсолютно точно. Мы много раз на этот счет говорили».

Таким образом, местные тренды зачастую противоречат государственной политике. Какие последствия это имеет, могу проиллюстрировать на нескольких примерах решений, которые были приняты за два года после перераспределения полномочий и лично мне кажутся достойными обсуждения в Думе города:

1. Увеличение максимально допустимого (при соблюдении всех прочих требований) пятна застройки участка под высотные дома с 15 процентов до 45 процентов.

2. Внесение изменений в местные нормы градостроительного проектирования в части обеспеченности парковочными местами многоквартирных домов с норматива «одно машино-место на квартиру» до «одно машино-место на 114 квадратных метров».

3. Совсем свежий пример: 3 июня прошли публичные слушания по изменению функциональной зоны земли под ТЦ «Югра Молл», который там появился на месте объекта здравоохранения. Несмотря на высказывания жителей в рамках публичных слушаний, позицию депутатов в комиссии по градостроительному зонированию и продолжающуюся судебную тяжбу юристов администрации города с собственником ТЦ, комиссия принимает решение в пользу бизнеса. Таким образом, узаконивая очередной построенный и работающий в противоречии с действующими нормами объект, продлевая практику вредных прецедентов. Если, конечно, врио главы примет рекомендацию комиссии.

Решения по изменению правил землепользования и застройки проходят обязательные публичные слушания, но они носят лишь рекомендательный характер, и к голосу горожан организаторы не всегда готовы прислушиваться и аргументировать свою позицию. Зачастую они вообще малоизвестны для обычных горожан. Между тем, при прежнем порядке протокол публичных слушаний был обязательным приложением к решению, принимаемым Думой, и был реальным поводом для отклонения или отправки на доработку проекта.

Возможно, эти решения все равно были бы приняты Думой города, но это была бы ответственность людей, которых избрали для выработки сложных решений, делегировали право представлять интересы народа и которые непосредственно отвечают перед сургутянами.

Надеюсь, мы скоро вернемся к вопросу повышения ответственности муниципальных дум за градостроительную политику, в том числе в нашем прекрасном городе!

P.S. Задача со звездочкой. Прикладываю заключение по итогам публички по 31А микрорайону , степень аргументации позиции организаторов и ответы на вопросы жителей можете оценить сами.


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Сегодня в 17:41, просмотров: 86, комментариев: 0
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