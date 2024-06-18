Вопросы и нюансы кампании по ремонту дорог в Сургуте

Удалось организовать рабочую встречу с Романом Алексеевичем Богачем, директором МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса», с целью обсуждения основных, волнующих сургутян, вопросов дорожной кампании этого лета.

В этом году финансирование ремонтных работ уличной дорожной сети достаточно хорошее, – это городской бюджет, окружные и федеральные программы. В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» будет проведен ремонт трех основных объектов, по программе софинансирования Команды «Югры» будет произведен ремонт еще 4 автодорог, за счет средств города будет устранена колейность, проведен ямочный ремонт, а также ремонт более крупных повреждений.

Основные тезисы:

– начато строительство проезда Мунарева;

– ремонт улицы Энергетиков уже выполнен, на данный момент производят реконструкцию тротуаров;

– участок Нефтеюганского шоссе (от ул.Островского до ул.Маяковского) находится в завершающей стадии ремонта;

– проект ремонта ул.Шидловского и ул.Толстого уже ждёт положительного заключение Госэкспертизы, в июле будут проведены торги по определению подрядчика. С учетом всех сроков к работам должны приступить этим летом.

Администрация города ответственно подходит к выбору подрядных организаций,– это уже хорошо зарекомендованные себя «Северавтодор», «Автодорстрой» и «ЮВИС». Радует, что муниципалитет уже предусмотрел авансирование в рамках заключенных контрактов: на приобретение щебня и других необходимых материалов в размере 30%. Можно сделать вывод, что выстроено очень грамотное взаимодействие города с компаниями.

Не мог не задать вопрос о благоустройстве придорожной территории (оврагов), которые остаются не в поле зрения ремонтной кампании, а ведь хотелось бы иметь завершенный эстетичный вид (ул. Есенина, пр. Комсомольский, Нефтеюганское шоссе). Роман Алексеевич пояснил, что возможно обустроить небольшие скверы, отсыпать торфом или щебнем. То есть инструмент решения этих проблем есть, и его возможно реализовать, не прибегая к лишним бюрократическим процедурам по определению красных линий и межевания территорий. Но, конечно, на будущее лучше закрепить собственника за каждым таким участком. На Нефтеюганском шоссе уже укреплен срез обочины бетонной крошкой. Сошлись в мнениях с Романом Богачем, что городу действительно нужно добавить «лоска» путем избавления от таких неорганизованных пространств.

И основной вопрос по подъездам к парку «За Саймой, – очевидно, что они требуют обустройства, а именно организацию стоянки со стороны ПАО «Россети», отсыпки щебнем со стороны Набережной Ивана Кайдалова. Также необходима установка бордюров и дополнительного освещения. Уверен, что город может взять на себя ответственность по приведению этих территорий к достойному виду и удобному для сургутян.