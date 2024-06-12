Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поздравляет с Днем России

Уважаемые жители Сургутского района!

Сегодня мы отмечаем День России.

Родина – это не что-то далекое и абстрактное. Это отчий дом, семья, улица, на которой вырос и живешь. Это наши родные и близкие, наши друзья, наши поступки. У нас нет другой Родины, кроме России, и не будет. И нет никого, кроме нас, кто сделает ее лучше, сильнее, сделает ее уважаемой и процветающей. Только мы сами и наши дела делают Россию великой, делают наше государство и жизнь лучше.

Искренне желаю уверенно смотреть в будущее нашего района, округа, страны!

С праздником, друзья! С Днем России!