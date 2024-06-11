Мой вопрос новому губернатору Югры – про миграционную политику

Мой вопрос губернатору.

Уважаемый Руслан Николаевич.

В жизни мы зачастую вместо устранения причин боремся со следствиями.

Очень большое количество проблем в нашем округе, с которыми так героически борются муниципальная и окружная власть, имеют одну на всех причину. Это существующая в округе миграционная политика.

Сургут город многонациональный, с большими традициями дружбы народов, но вопрос в том, кто к нам сегодня приезжает и зачем. Нам конечно нужны умные головы и крепкие рабочие руки. Но приезжие не идут работать нефтяниками, где сегодня острейшая проблема с рабочими кадрами. В лучшем случае, они уходят в сферу услуг, а основная масса приезжих оседает в так называемой серой зоне. И в большинстве своем эти люди равнодушны к местной культуре и нашим глубоким традициям. Характерный пример от директора сургутского сада:

– Пришла семья приезжих, оформлять своих детей в садик. В анкете, где место работы родителей, оба ставят прочерк. На вопрос где вы работаете, отвечают: «Нигде». А на что живете?

– Так у нас многодетная семья, а у вас тут такие льготы, нам на жизнь хватает. Ну и муж иногда подрабатывает.

Вот пример классической серой зоны. И такие временщики «перекати-поле» не привносят с собой ничего ценного. Но они повсеместно заполняют места в садиках, школах, больницах. Создавая при этом огромную нагрузку на всю нашу социальную сферу. И при этом слабо адаптируясь к местной социокультурной среде.

Может, есть смысл посмотреть полезный опыт других регионов, где проводят более разумную миграционную политику? Нижегородская, Калининградская, Амурская области.

С уважением, журналист-общественник

Эдуард Иваницкий.