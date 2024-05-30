Как депутат и житель Сургута благодарю Наталью Комарову за ее нелегкий труд

14 лет развития: губернатор Югры Наталья Комарова объявила завершении карьеры на посту главы региона.

Много лет Наталья Владимировна уверенно прокладывала курс на процветание нашего округа. Отмечу ее особое внимание и трепетное отношение к сфере здравоохранения, социальной политике, к жизни простых югорчан.

В 2017 году Наталья Комарова принимала участие в общественной приемке и сдаче операционно-реанимационного корпуса Окружного кардиоцентра, горячо поддержала медико-социальный проект «Красное платье».

Благодаря ее особому отношению к Сургуту у города огромные перспективы для успешного развития. Строится уникальный научно-технологический центр «ЮНИТИ-ПАРК», возводится второй мост через Обь, город прирастает социальными объектами. Все это под постоянным контролем команды Югры.

Сегодня очень волнительный день для многих жителей автономного округа. Как депутат, как главный врач и как сургутянка выражаю огромную признательность Наталье Владимировне за ее нелегкий труд, в центре которого всегда стояли интересы граждан. Желаю успехов в будущем и воплощения самых амбициозных планов!