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​Наталья Комарова была крепким, сильным губернатором. Человек другой эпохи

Вместо политического тяжеловеса из 90-х Югру возглавит технократ

​Наталья Комарова была крепким, сильным губернатором. Человек другой эпохи
Фото e1.ru

Губернатор ХМАО с 2010 Наталья Комарова (1955 г.р.) объявила об уходе с поста. Отставка эта скорее ожиданная, чем нет. На сегодня она была одним из самых старослужащих губернаторов, назначенным в иную политическую эпоху. То, что на этом посту она сумела пережить несколько этапов регулирования российской внутренней политики, уже несомненное достижение (назначили ее еще при Суркове).

Ее приход в регион после А.Филипенко не был простым, но в целом она была крепким, сильным губернатором. Человек другой эпохи, сейчас в политической моде совершенно иные типажи. Прямых выборов губернатора в ХМАО нет, губернатора по предложению Президента РФ избирает окружная Дума.

Теперь в ХМАО на место политического тяжеловеса из 1990-х приходит еще один технократ (хотя и с некоторым публичным опытом, но этот опыт был не в автономном округе, где публично он будет новичком).

Руслан Кухарук родился в Ханты-Мансийском автономно округе и, по мнению Путину, для него там «все родное». Кухарук проработал в Тюменской области всю карьеру. С 2018 года он занимал пост главы Тюмени (населением не избирался). В прошлом году он окончил кремлевскую «школу губернаторов».

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Сегодня в 15:54, просмотров: 205, комментариев: 0
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