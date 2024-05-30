Отдельная благодарность Наталье Комаровой – за здание Центра охраны материнства и детства в Сургуте

Дорогие друзья, сегодня Наталья Владимировна Комарова объявила о завершении работы на посту губернатора Югры. В моей душе – величайшая благодарность за годы потрясающего совместного развития команды Югры, динамики и усиления всех отраслей, плодотворной работы и ценнейшего опыта! Главный, неизменный приоритет для Натальи Владимировны – это люди, это добро, стремление сделать мир ярче, радостнее, счастливее. Спасибо Вам, уважаемая Наталья Владимировна, за все принятые решения, которые поменяли жизнь региона в лучшую сторону!

В течение почти 15 лет Наталья Владимировна успешно решала вопросы демографической политики, народосбережения, развития здравоохранения и образования, строительства медицинских объектов как для первичного звена здравоохранения, так и для высокотехнологичных центров. Впечатляет и развитие некоммерческих организаций, общественных объединений в округе, которые работают на усиление, сплочение, всестороннюю реализацию граждан.

Отдельных слов заслуживает новое здание сургутского окружного клинического Центра охраны материнства и детства. В прекрасных, комфортных и высокотехнологичных условиях коллектив служит уже два с половиной года. За это время в стенах Центра появилось на свет около 20 тысяч новорожденных, проведено более 12 тысяч операций, открыты совершенно новые для Югры отделения для новорожденных и детей всех возрастов до 18 лет. Центр продолжает развиваться, растет количество самых высокотехнологичных видов медицинской помощи для югорчан.

За всем этим – любовь, вера, профессионализм, широта мысли, внимательность к деталям, глубокое понимание процессов. Коллектив медицинских работников Центра, лично я – ценим и горячо благодарим Наталью Владимировну за величайший вклад в жизнь, процветание и успех региона!