Главный документ о развитии Сургута на десятилетия обсуждается тихо и незаметно

Представьте ситуацию: живете вы в своем многоквартирном доме, занимаетесь своими делами, ходите на работу, водите детей в сад и школу, жизнь идет своим чередом. А в одно прекрасное утро просыпаетесь, а у вас к дому начали пристраивать дополнительные подъезды слева и справа, и еще пять этажей сверху. На резонный вопрос, что вообще происходит, вам скажут: «Так вот план перестройки дома, вы же сами его одобрили, теперь работаем» – «Я ничего не согласовывал, и впервые вообще слышу об этих ваших планах» – «Ничего не знаем, вы сами значит прохлопали, все процедуры пройдены, процесс запущен. Подвиньтесь, не мешайте работе».

Звучит сюрреалистично, но отражает взаимодействие широкой общественности Сургута и власти. В городе чуть ли не два года шла разработка нового генерального плана – документа, который определяет развитие на 20 лет вперед. Со всеми новыми стройками домов, детсадов, школ, больниц, скверов и всего-всего. А широкой публике об этом становится известно благодаря тому, что есть такой депутат думы Сургута Алексей Кучин, который сказал: «А вы в курсе, что у нас послезавтра слушания по главному документу развития города на ближайшие десятилетия?» Если бы не он, то, видимо, все случилось бы как в предыдущем абзаце этого текста.

Да, представители городской администрации могут ответить на это: «Вообще-то у нас аж 13 мая (то есть за две недели до мероприятия – прим. меня) была опубликована на сайте новость, что будут эти слушания». Правда, размещение проекта генплана – архива на 1,4 гигабайта с сотнями страниц графических и текстовых материалов – было запланировано «не менее чем 7 дней до проведения».

Еще раз – целый проектный институт готовил новый геплан Сургута в течение десятков месяцев. А мы должны, по всей видимости, разобраться в невероятном вале абсолютно непонятных нормативных документов за 7-14 дней и сформировать по этому поводу какое-то мнение. Надежный план, как швейцарские часы.

Я уже много раз писал о том, что система публичных слушаний не только в Сургуте, но в целом по России работает очень плохо. Мало того, что оповещение об этих событиях происходит в крайне узконаправленном формате – в нашем случае где-то на сайте администрации и в «Сургутских ведомостях» – дико популярные в народе ресурсы, надо сказать. Так еще и сама суть происходящего надежно погребена под тоннами бюрократического суржика, который понятен только его авторам и еще нескольким чудом прочитавшим это квалифицированным людям.

В случае с проектом нового генплана Сургута все минусы ситуации умножаются на десять. Потому что важность события зашкаливает, а невозможность для человека понять, что там в этом проекте предлагается, достигает почти абсолюта. Даже я, имеющий немалый опыт парламентской журналистики и способность что-то понимать в бюрократических документах, при открытии материалов к этим слушаниям чуть не упал в обморок. Что говорить про обычных сургутян.

При нормальном подходе, как мне кажется, следовало бы сделать следующее. За три месяца до слушаний по новому генплану начать размещать короткие, минут по десять, видео с квалифицированным разбором – что это за документ, зачем он нужен, какие ставятся цели, какие предлагаются решения, что с жильем, что с образовательными учреждениями, что с медициной, и так далее. Все это дублируется коротко в текстовых заметках, которые потом будут приложены к объяснительной записке к проекту. За месяц-полтора – провести широкую презентацию с участием авторов и всех заинтересованных людей. Получить обратную связь, обработать ее, возможно, взять дополнительное время на допиливание проекта, и уже затем с широким анонсом и приглашением всех выходить на публичные слушания.

И это – программа минимум. Потому что по хорошему стоило бы за полгода-год до формирования технического задания к этому генплану начать широкое общественное обсуждение с привлечением экспертного сообщества и инициативных горожан. На этом этапе определять базовые цели, задачи и направления генплана до того, как они будут вписаны в тз. И затем по ходу разработки документа вызывать авторов на презентацию и условную «защиту» каждого нового этапа. Но до такого нам, конечно, как до Кейптауна ползком.

А сейчас Сургут получит кулуарно собранный документ, куда, возможно, удастся внести какие-то косметические правки. Жители ничего не заметят, пока у них под окнами не начнут расти новые гигантские ЖК. А потом будут ругаться и говорить, что власть не слышит и не слушает граждан. И без того огромное пустое пространство между руководством Сургута и горожанами станет еще шире. Впрочем, кого бы это волновало.