16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,6852   EUR  96,3034  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Секретный генплан

Главный документ о развитии Сургута на десятилетия обсуждается тихо и незаметно

​Секретный генплан
Фото siapress.ru

Представьте ситуацию: живете вы в своем многоквартирном доме, занимаетесь своими делами, ходите на работу, водите детей в сад и школу, жизнь идет своим чередом. А в одно прекрасное утро просыпаетесь, а у вас к дому начали пристраивать дополнительные подъезды слева и справа, и еще пять этажей сверху. На резонный вопрос, что вообще происходит, вам скажут: «Так вот план перестройки дома, вы же сами его одобрили, теперь работаем» – «Я ничего не согласовывал, и впервые вообще слышу об этих ваших планах» – «Ничего не знаем, вы сами значит прохлопали, все процедуры пройдены, процесс запущен. Подвиньтесь, не мешайте работе».

Звучит сюрреалистично, но отражает взаимодействие широкой общественности Сургута и власти. В городе чуть ли не два года шла разработка нового генерального плана – документа, который определяет развитие на 20 лет вперед. Со всеми новыми стройками домов, детсадов, школ, больниц, скверов и всего-всего. А широкой публике об этом становится известно благодаря тому, что есть такой депутат думы Сургута Алексей Кучин, который сказал: «А вы в курсе, что у нас послезавтра слушания по главному документу развития города на ближайшие десятилетия?» Если бы не он, то, видимо, все случилось бы как в предыдущем абзаце этого текста.

Да, представители городской администрации могут ответить на это: «Вообще-то у нас аж 13 мая (то есть за две недели до мероприятия – прим. меня) была опубликована на сайте новость, что будут эти слушания». Правда, размещение проекта генплана – архива на 1,4 гигабайта с сотнями страниц графических и текстовых материалов – было запланировано «не менее чем 7 дней до проведения».

Еще раз – целый проектный институт готовил новый геплан Сургута в течение десятков месяцев. А мы должны, по всей видимости, разобраться в невероятном вале абсолютно непонятных нормативных документов за 7-14 дней и сформировать по этому поводу какое-то мнение. Надежный план, как швейцарские часы.

Я уже много раз писал о том, что система публичных слушаний не только в Сургуте, но в целом по России работает очень плохо. Мало того, что оповещение об этих событиях происходит в крайне узконаправленном формате – в нашем случае где-то на сайте администрации и в «Сургутских ведомостях» – дико популярные в народе ресурсы, надо сказать. Так еще и сама суть происходящего надежно погребена под тоннами бюрократического суржика, который понятен только его авторам и еще нескольким чудом прочитавшим это квалифицированным людям.

В случае с проектом нового генплана Сургута все минусы ситуации умножаются на десять. Потому что важность события зашкаливает, а невозможность для человека понять, что там в этом проекте предлагается, достигает почти абсолюта. Даже я, имеющий немалый опыт парламентской журналистики и способность что-то понимать в бюрократических документах, при открытии материалов к этим слушаниям чуть не упал в обморок. Что говорить про обычных сургутян.

При нормальном подходе, как мне кажется, следовало бы сделать следующее. За три месяца до слушаний по новому генплану начать размещать короткие, минут по десять, видео с квалифицированным разбором – что это за документ, зачем он нужен, какие ставятся цели, какие предлагаются решения, что с жильем, что с образовательными учреждениями, что с медициной, и так далее. Все это дублируется коротко в текстовых заметках, которые потом будут приложены к объяснительной записке к проекту. За месяц-полтора – провести широкую презентацию с участием авторов и всех заинтересованных людей. Получить обратную связь, обработать ее, возможно, взять дополнительное время на допиливание проекта, и уже затем с широким анонсом и приглашением всех выходить на публичные слушания.

И это – программа минимум. Потому что по хорошему стоило бы за полгода-год до формирования технического задания к этому генплану начать широкое общественное обсуждение с привлечением экспертного сообщества и инициативных горожан. На этом этапе определять базовые цели, задачи и направления генплана до того, как они будут вписаны в тз. И затем по ходу разработки документа вызывать авторов на презентацию и условную «защиту» каждого нового этапа. Но до такого нам, конечно, как до Кейптауна ползком.

А сейчас Сургут получит кулуарно собранный документ, куда, возможно, удастся внести какие-то косметические правки. Жители ничего не заметят, пока у них под окнами не начнут расти новые гигантские ЖК. А потом будут ругаться и говорить, что власть не слышит и не слушает граждан. И без того огромное пустое пространство между руководством Сургута и горожанами станет еще шире. Впрочем, кого бы это волновало.


нравится (8) не нравится (0)
Сегодня в 12:51, просмотров: 418, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:32
Нет, это они хорошо придумали: собрать жителей в 18-00 на Восходе, 4 на публичные слушания и обсудить объемистый документ проекта Генплана на несколько часов- «галопам по Европам». Такая спешка нужна при ловле блох. С этим документом гражданам придётся жить долго. А тут приготовила некого «кота в мешке» на публичные слушания. К чему такая спешка? Ждали новый Генплан десятилетия, подождём ещё и полгода. Но давайте без спешки. Давайте дадим гражданам ознакомится с помощью разработанной популярной версии этого нового Генплана. Давайте распечатаем эту популярную версию Генплана на бумажный носитель и в каждый почтовый ящик проложим жителям. Велкам, читайте и вникайте. Велкам, в ТОС на презентации нового Генплана Вашего микрорайона города. Зачем жителю знать изменения всего Генплана, когда «своя рубашка ближе к телу». Давайте дадим время время для обсуждения генплана в профессиональном сообществе, где наверняка возникнут серьезные предложения и правки. Смотрите. Генплан города - это КОНСТИТУЦИЯ ГОРОДА- его Основной Закон. А принимать Конституцию города без широкого всенародного обсуждения как-то походя нельзя. Нужно время для его ознакомления и время для внесения поправок в письменном виде. Затем необходимо все эти поправки как-то систематизировать и учесть их в проекте нового Генплана. А по сему эта скорострельность принятия проекта Генплана за несколько часов процессуально делает его нелегитимным. Как бы потом не прокричали граждане: «А ГЕНПЛАН ТО ГОРОДА СУРГУТА -НЕ НАСТОЯЩИЙ!».
Легитимизация проекта нового Генплана города через публичные слушания 29 мая - это есть профанация широкого обсуждения гражданами основного Закона города.
kolbat
Сегодня в 14:07
– Люди Земли! – раздался голос – чудесный квадрофонический звук с таким низким коэффициентом искажений, что любой знаток отдал бы полжизни за возможность услышать это еще один раз. – Говорит Простатник Джельц из Галактического бюро планирования гиперпространственных маршрутов. Как вам, безусловно, известно, развитие отдаленных районов Галактики требует прокладки гиперпространственного экспресс-маршрута, проходящего через вашу звездную систему. К сожалению, ваша планета подлежит ликвидации. На это уйдет чуть меньше двух земных минут. Благодарю за внимание.

Невообразимый ужас завладел сердцами завороженных людей. Страх передавался от человека к человеку, словно магнит двигался под листом с железными опилками. Вновь возникла паника, отчаянная нужда спасаться бегством, хотя бежать было некуда.

Заметив это, вогоны опять включили свою громкоговорящую систему.

– Сейчас бесполезно прикидываться дурачками. Проекты трассы и планы взрывных работ были выставлены для всеобщего ознакомления в местном Отделе планирования на Альфе Центавра еще пятьдесят земных лет назад – достаточный срок, чтобы подать жалобу по надлежащим каналам.

Чудовищные корабли с обманчивой легкостью развернулись в небе. В днище каждого открылся люк – зияющий черный провал.

В это время кто-то где-то, вероятно, включил передатчик и от имени Земли обратился к вогонам с мольбой. Никто так и не услышал этих слов, зато ответ услышали все. Со щелчком ожила громкоговорящая система, и раздраженный голос произнес:

– Что значит «не были на Альфе Центавра»? Помилуй Бог, туда всего-то четыре световых года, рукой подать! Если вы настолько не интересуетесь общественной жизнью, то это ваше личное дело!.. Включить подрывные лучи!
(с) Автостопом по галактике
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Секретный генплан 418
  2. В Сургуте опубликовали график отключения горячего водоснабжения 416
  3. ​Несоблюдение дистанции привело к ДТП с пострадавшими в Сургуте 383
  4. ​Жители ХМАО все чаще оплачивают проезд в транспорте с помощью смартфона 370
  5. ​В июне в Югре перекроют движение по мосту через Обь 354
  6. ​Авторам нового Генплана Сургута нужно было найти место под расселение 170 тысяч новых жителей. Место нашлось 332
  7. Жители Екатеринбурга начали облизывать яйца ради 1 млн рублей 322
  8. ​В Нягани при пожаре погибли три человека 315
  9. В ХМАО в июне изменится график выплат пособий и пенсий 273
  10. ​Сургутский район начал готовиться к следующему осенне-зимнему периоду 273
  1. ​Снега почти не будет. Как в Сургуте начнется лето? 2820
  2. ​Уютная среда убежала от дикарей 2634
  3. ​Крыльцо мэрии Сургута отремонтируют за 20 млн рублей 2268
  4. ​Экс-мэр Сургута Андрей Филатов занял должность в Фонде развития Югры 1874
  5. ​Мошенники нашли новый способ получить доступ к вашим «Госуслугам» 1810
  6. ​В отставку ушел ветеран госслужбы Югры Александр Скурихин. Куда он переходит, и что будет с департаментом внутренней политики 1762
  7. ​Из варяг в ханты 1653
  8. ​Меньшее из зол 1584
  9. В Сургуте отметили юбилей главного лицея, который готовит будущих силовиков 1569
  10. ​Сургутская власть должна принять принципиальное решение – не позволять строить архитектурный шлак, пока город еще можно спасти 1526
  1. ​Как отпразднуют День Победы в Сургуте 15114
  2. Короткая рабочая неделя начнется в ХМАО с небольшого плюса и северного ветра 6638
  3. ​В Пыть-Ях приехали участники «Битвы экстрасенсов» 6144
  4. ​Рыбаки, сворачивайте сети — в Югре начинается весенний нерест 5976
  5. Однако начиналось всё с маслобойки… 5642
  6. Депутат Госдумы предложил ввести в школах уроки целомудрия 5411
  7. ​С новосельицем! 4337
  8. Время, вперёд! Полвека назад в Сургуте… 3917
  9. ​Уровень реки Тобол, впадающей в Иртыш, поднимается с критической скоростью 3906
  10. ​22 место - у Сургута // Обзор СИА-ПРЕСС 3898

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика