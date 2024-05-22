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​Похоже, нас ждёт или рост ключевой ставки, или рост налогов. Возможно, и то, и другое

Инфляция в России все никак не снижается, ждем новых жестких мер от ЦБ и Минфина

​Похоже, нас ждёт или рост ключевой ставки, или рост налогов. Возможно, и то, и другое
Фото из социальных сетей автора

Интересная история складывается со ставкой ЦБ России. На секунду постараемся понять – а что в реальности происходит? «Вариант повышения ключевой ставки будет рассматриваться и на заседании совета директоров Банка России в июне», – сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин. В принципе, с позицией регулятора все ясно. Инфляция не снижается. Более того, вместо того, чтобы идти в сторону желательных пусть не 4-х, но хотя бы 5% годовых, она стремится к 8%.

Погодите. А как же трансмиссионный механизм? Ставку повысили уже более полугода назад – это должно было охладить экономику. Но нет. Значит, имеются два варианта.

1. Или ставки в текущих условиях не работают. Или работают недостаточно эффективно.

2. Или 16% годовых – это (вы будете плакать) недостаточно жесткая ставка.

Если думать о первом варианте, то наивно полагать, что еще чуть-чуть поднимем ставку, и все проблемы сразу решатся. Откровенно говоря, ничего особенного не изменится. Ну, подождем мы с вами 4-го квартала. А вдруг, как говорится, все изменится и наладится. И вот оно счастье – трансмиссионный механизм взял да и заработал. То есть только после 17% годовых? А до 17% механизм, подлюка, не работал? Ну, самим не смешно?

Давайте откровенно: механизм этот заработает по настоящему, если ставки станут в принципе шоково запретительными. Ну, то есть эдак 25% годовых. И будут такими хотя бы в течение полугода. То есть кредитование крупному бизнесу обойдется в 26-27% годовых, а мелкому – до 28-30%. Это вот если совсем откровенно. Но на это, естественно, никто не пойдет. Все будет очень аккуратно. Не торопясь.

Ну а второй аспект вопроса. Может, не так инфляцию считаем? Методика, которую использует Росстат, очень хитрая. И получается – ну какие 6-8%. Ощущаемая инфляция, скорее, ближе к 12-13% годовых. Тогда становится яснее, почему ставка сейчас такая. То есть ЦБ все отлично понимает и ориентируется больше на инфляционные ожидания, чем на саму инфляцию. Ведь именно эти ожидания в нашем королевстве кривых зеркал оказываются более весомым фактором.

Теперь главный вопрос. А что дальше будет?

А будет следующее. Сегодня главный фактор – бюджет, а не ставка, что понимает каждый. Бюджет БУДЕТ продолжать генерить то, что он генерил и ранее. А в условиях неудовлетворенного внутренним производством спроса дальнейшего роста цен не избежать, если не запустить по полной программе фискальные методы.

К чему это я? Да все просто. Спрос, особенно в условиях дефицита рабочей силы, никуда не денется. И будет очевидно расти и дальше. Предложение – явно недостаточное, особенно в условиях таких диких проблем с импортом. Точнее, с расчетами за него.

Мораль: как это больно ни звучит, только до безумия неприятный для всех подъем налогов сможет охладить этот спрос. Так сказать, общипывание перышек приведет к тому, что спрос по-настоящему сократится, и цены начнут немного охлаждаться. Тем более на фоне укрепления рубля. То есть налоги нам по-любому поднимут. Вопрос лишь как. Скорее всего, не слишком нежно. Так может в этой ситуации ставку не стоит трогать?

С другой стороны, ЦБ не может не реагировать на то, что с инфляцией все не айс. Так что боюсь, есть все шансы, что ЦБ может реально поднять ставку, обещая, что начнет снижать ее, как только ситуация улучшится. Заявления ЦБ это подтверждают. «Данные, которые поступили с момента последнего совета директоров, в том числе и данные по инфляционным ожиданиям, в целом усиливают аргументы в пользу того, чтобы степень жесткости денежно-кредитной политики поддерживать на высоком уровне в течение продолжительного времени», – заявил Заботкин.

Вот такая вот «загогулина», как говорил Борис Николаевич. И налоги нас ждут более «душевные», чем раньше. И ставка выше.

Что в этой ситуации будет с рублем? Теоретически при росте ставки до 17% годовых он может еще немного укрепиться. Хотя если честно, что 17%, что 16% для курса рубля мало что меняет. Горячий привет тем, кто прогнозировал 150.

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Сегодня в 11:50, просмотров: 205, комментариев: 0
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