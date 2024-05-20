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​Жизнь и работа Ивана Захарова достойна экранизации не только в документальном, но и игровом кино

Сургуту нужно издавать труды Ивана Захарова и снимать про него фильмы

​Жизнь и работа Ивана Захарова достойна экранизации не только в документальном, но и игровом кино
Фото neferjournal.livejournal.com

Издание краеведческих трудов Ивана Прокопьевича Захарова было бы просто гигантским прорывом в исторической и культурной жизни Сургута. Потому что его богатое краеведческое наследие бесценно, не только потому, что это его историко- краеведческие труды о Сургуте, но и проявившаяся в его трудах философия жизни города, которая складывалась столетиями и которую мы можем однажды утерять, как «иваны, не помнящие родства».

Иван Прокопьевич Захаров и его дочь Людмила у меня всегда ассоциировались с героями известного и лучшего фильма 1970 года знаменитого режиссера Сергея Герасимова «У озера». Действие происходит в первой половине 60-х годов. Ученый-байкаловед Александр Александрович Бармин (роль исполняет артист Олег Жаков), ведущий научные работы на станции у озера Байкал, и его дочь десятиклассница Лена Бармина (роль исполняет артистка Наталья Белохвостикова) столкнулись в этом фильме с проблемой сохранения экологии величайшего озера России в связи началом строительства Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Возникла угроза загрязнения и всей экологии Байкала. Не буду пересказывать сюжет фильм, состоящий из двух частей: «Отец» и «Дочь». Сургут тоже в первой половине 60-х годов был своего рода чистым озером «Байкал». И здесь тоже возникла угроза экологии Сургута, в связи с освоением нефти и газа и строительством электростанций. Действие фильма на Байкале проходило синхронно с действиями развернувшейся борьбы за нефть, здесь, в Сургуте.

Естественно, я увидел сразу после просмотра фильма, в образе ученого Александра Бармина, любящего Байкал и отдавшему ему все свою жизнь, Ивана Прокопьевича Захарова – журналиста, историка и краеведа. Тем более, что его дочь Людмила, была современницей Лены Барминой и тоже в 1967 году закончила 10 классов сургутской средней школы №1. Такие аналогии пришли как-то мне сразу после просмотра фильма.

К чему я это все говорю? Югра стала признанным центром киноискусства. Занялись здесь и кинопроизводством, и более двух десятилетий проводят здесь Международный кинофестиваль «Дух огня». Поэтому наряду с изданием краеведческого наследия Ивана Захарова пришла пора и отобразить в киноискусстве жизнь Почетного гражданина Сургута, журналиста и краеведа. Отобразить не только в документальном кино, но и в игровом кино, прообразом которого может стать «герасимовская» дилогия «Журналист» (1967 г.) и «У озера».

А проблем у Сургута было много всегда. Его экология пострадала в связи с освоением нефти, промышленным строительством и строительством электростанций. И предстоящее строительство гиганта нефтехимии в городе могло бы стать драматическим сюжетом для такого фильма. Впрочем, и третий фильм Сергея Герасимова «Градостроители» («Любить человека», 1973 г.) еще тот сюжет для нашего фильма – когда был разрушен старый Сургут с его историческим и культурным наследием. А проблема строительства муравейников остается актуальной и сегодня. Словом, для кинематографистов в Сургуте непаханое поле для игрового кино.

А потому издание творческого краеведческого наследия Ивана Прокопьевича Захарова – это лишь часть большой работы. Это наш первейший долг и наша святая обязанность. Долг и святая обязанность наших современников перед памятью Почетного гражданина Сургута Ивана Прокопьевича Захарова. Это и наш долг перед молодым поколением, которым жить, работать, любить Сургут и приумножать его славу, как это делал в свое время наш легендарный земляк.


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Сегодня в 16:45, просмотров: 148, комментариев: 0
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