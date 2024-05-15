К 20-летию со дня кончины Почетного гражданина города Сургута Ивана Захарова

Историю, как известно, творят народы. А пишут ее люди, неравнодушные к этой истории, рассказывая правду жизни. Итак, Иван Захаров. Впервые я встретился с ним осенью 1960 года в кабинете редактора местной газеты «К победе коммунизма» Николая Голипада, с которым был знаком еще по Ханты-Мансийску. Иван Прокопьевич показался мне уж очень скромным, застенчивым. Но во взгляде его чувствовалась какая-то основательность, а легкая улыбка, пробегавшая иногда по его лицу, невольно вызывала к нему уважение и доверие.

Всю свою жизнь Иван Прокопьевич посвятил краеведению, сбору и изданию материалов, начиная с его создания. Передо мной скромная брошюра – библиографический словарик, указатель печатных изданий Центральной библиотекой г. Сургута в 1997 году. Здесь значатся восемь отдельных книг Ивана Захарова, около 200 различных публикаций в сборниках и периодических изданиях, 15 рецензий и отзывов на работы автора. Так это было семь лет назад, в которые неуемный Захаров, конечно же, не сидел сложа руки. За это время появились его новые работы не только более объемные, но и более глубокие по содержанию. Среди них «Сургут – наш родной город» (1998 г.), «Моя земля» (1999 г.). Последнюю книгу зав. кафедрой истории Сургутского госуниверситета А.И. Прищепа без основания назвал «Энциклопедией Сургутского района».

Автор прослеживает основные вехи становления Сургута. Иван Захаров отмечает бытовавшее среди сургутян дружелюбие и взаимовыручку, бережное отношение к природе. В своих работах Иван Прокопьевич довольно полно отображает жизнь и быт, традиции сургутян, многие из которых исходят от первых казаков, обживших Сургутский острог.

Автором найдены люди, внесшие определенный вклад в становление и развитие Сургута, отнесенные в дореволюционный период к разряду почетных граждан.

В разделе «Сургут в ХХ веке» автор раскрывает хронологию основных событий в истории Сургута и района: от периода массового трудового энтузиазма в тридцатые годы.

Иван Прокопьевич воссоздает широкую картину участия сургутян, их вклада в победу в Великой Отечественной войне. В одной из его книг «Защитники Отечества» - вписано более семисот фамилий участников войны, умерших за последние годы.

На презентации книги «Защитники Отечества», 1990-е годы

Иван Захаров с большим уважением называет имена тех, кто вложил свой труд, знания и талант в создание и развитие Сургута.

Большой интерес вызывают приведенные и расшифрованные автором местные слова и названия: бастрык, бударка, варка, голец и т.д.

Большим достоинством Ивана Захарова, на мой взгляд, является простота его стиля. Многие факты, события излагаются доверительно, иногда, может показаться – по-детски наивно, трогательно, что придает необыкновенную искренность повествованию, выдавая подлинную натуру автора. Многие описания тепло окрашены мягким юмором. Так и хочется сказать: не в каждом городе найдется человек, который так скрупулезно, дотошно, как неутомимый собиратель-коллекционер, собрал столько фактов, имен, событий, из которых соткал целое историческое полотно, своеобразную летопись своего родного края. А это сделал Иван Захаров мастерски!

Справка

Иван Захаров – автор 20 отдельных изданий (книг), 13 коллективных сборников, более 1600 разных публикаций.

Память журналиста увековечена:

22 июня 1994 Захарову Ивану Прокопьевичу присвоено звание «Почётный гражданин города Сургута».

По адресу – улица 30 лет Победы, д. 1, где долгое время жил И.П. Захаров, в октябре 2004 года установлена мемориальная доска.

Возле здания СИА-ПРЕСС Центра 18 июля 2012 года установлен памятник И.П. Захарову.

Его именем названы:

Научные конференции, посвященные памяти И.П. Захарова, проводятся в Сургутском государственном университете.

Улица Ивана Захарова (16.12.2009 г.)

Зал краеведения Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина (13.05.2015 г.)