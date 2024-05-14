Почему бы не привлекать ТОСы для решения местных вопросов в Сургуте

«Жираф большой – ему видней» – этот принцип мы знаем с самого детства и обычно по нему и живем. В том числе думаем так о нашей власти: те, кто нами правят – умнее нас. На «высоком» уровне так оно и есть: ну, что может посоветовать обычный человек относительно реформы образования или пенсионного возраста? Здесь нужно просчитывать – и пусть это делают специально обученные люди.

Но ряд «местных» вопросов не зря по закону выносится на публичные общественные слушания. Например, о будущем каких-то территорий или планирующейся местной застройке. В данном случае администрация города не «умнее», но «профессиональнее». А главная характеристика «профессионала» – это умение решить поставленную задачу.

Но кто должен ставить такую задачу? Мне кажется, это должны делать как раз жильцы той самой территории, по которой принимается решение. А как это сделать? Те, кто пробовал хотя бы провести общее собрание собственников жилья в своем доме, знают: люди разобщены, у всех свои интересы и выработать совместное решение очень непросто.

Помочь в этом должен такой инструмент, как ТОС – территориальное общественное самоуправление. По-хорошему, прежде чем выносить вопрос на общегородские слушания, этот вопрос должен быть проработан именно с местными жителями, как раз посредством ТОСа. Потому что тем, кто живет в районе Энергетиков глубоко наплевать, что будет строиться в районе ЖД-вокзала. И наоборот.

Сейчас, конечно, развитие ТОСов в Сургуте находится на самом своем первичном этапе. И воспринимается, как инструмент «всем выйти на субботник» или «устроить праздник двора для детей». Но потенциально – это очень сильный инструмент, который как раз поможет жителям принимать решение – узаканивать ли самострои, вырубать ли скверы – и транслировать это решение местной администрации. То есть это вовлечет горожан в судьбу своего двора, района и города – а, следовательно, и страны.

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