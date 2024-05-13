Можно взять опыт Москвы по возрождению старых кинотеатров и восстановить «Аврору»

Это одно из нереализованных обещаний экс-главы города Андрея Филатова. Как никак, «Аврора» – это еще действующее муниципальное имущество, и поддерживать его в надлежащем состояние и охранять – святая обязанность муниципалитета. Муниципалитет должен был давно нанять охрану, смонтировать хоть какое-то декоративное ограждение (ну можем же мы теплотрассу облагородить), исключающее свободный доступ подростков в здание.

На днях одно из СМИ огласило результаты опроса о том, кого бы сургутяне хотели видеть в качестве нового главы города. Так вот, большинство высказалось за Сергея Собянина. Конечно, преображение Тюмени и нашей столицы при градоначальничестве Собянина обыватели оценили по достоинству и выставили его как эталон образцового современного мэра. Да и сам президент РФ считает его таковым.

Кстати, есть у него и опыт реанимации законсервированных кинотеатров, закрытых из-за банкротств и перепрофилированных в угоду «бандитам и коммерсантам» (сегодня их трудно различить). Так, в Тюмени советский трехзальный кинотеатр «Темп» коммерсанты превратили в продуктовый супермаркет «Тамара», одним из первых где-то еще в середине 90-х. Кинотеатр «Юбилейный» в 2000-х известный тюменский политик господин Сметанюк пытался превратить в «АртХаус», но ошибки в расчете нагрузки на фундамент привела это «ноу-хау» к фиаско и его пришлось снести. Хотя, по сути, они хотели превратить «Юбилейный» в банальный ТРК. Кинотеатр «Юность» изначально стал домом для одного из тюменских частных театров.

Есть и положительные примеры реанимации долго стоящих на консервации кинотеатров. К примеру, стандартный московский советский кинотеатр «Полярный» с 2000 года был законсервирован, денег на реконструкцию у Лужкова не нашлось. Так он и стоял все 20 лет, огороженный и охраняемый. Пока в 2023 году АНО «РСИ» нашли деньги и превратили его в 6+1 этажный Досуговый центр с кинотеатром «Полярный» площадью 5900 м2. Понятно, что здесь не обошлось без депутата ГД, известного актера кино и театра «Ленком» Дмитрия Певцова.

Но друзья! У нас тоже есть свой депутат ГД и даже экс-мэр города Вадим Николаевич Шувалов. Ему тоже судьба кинотеатра «Аврора» давно известна и небезразлична. К тому же он единственный, кто ходил с иностранным агентом и блогером Ильей Варламовым по Сургуту и брал все его замечания «на карандаш». Думаю, что сей иностранный агент, побывавший во многих иностранных государствах, насмотревшийся «за бугорочком» всяких урбанистических «ноу-хау» и фишек, мог по-дружески толкнуть Вадиму Шувалову идею, как из этого «г- на» сделать «конфетку» при минимуме затрат. Впрочем, и АНО «РСИ» не отказало бы уважаемому депутату из Югры в продвижении реконструкции за счет части федеральных денег «Авроры». Спроектировать нечто оригинальной и нужное городу, как тот пример с кинотеатром «Полярный» в одном из спальных районов столицы.

Можно до бесконечности говорить «халва-халва», что город занимает то ли 4-е место по комфортности, то ли 22-е место («на вкус и цвет, товарищей нет»), но кинотеатр «Аврора» – это «бельмо в глазу» здорового и комфортного города. Можно конечно удалить глаз вместе с бельмом, но может ли после этого «одноглазый» город без здания «Авроры» казаться здоровым и красивым? Однозначно нет.