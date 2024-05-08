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​Для выполнения национальных целей до 2030 года нужно не менее 10 триллионов рублей. Откуда они возьмутся?

В России неизбежно повышение налоговой нагрузки и штрафов

​Для выполнения национальных целей до 2030 года нужно не менее 10 триллионов рублей. Откуда они возьмутся?
Фото из социальных сетей автора

Вчера, после инаугурации, Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Что он поручил сделать к 2030 году:

– обеспечить россиян жильем общей площадью не менее 33 м² на человека к 2030 году;

– МРОТ должен вырасти минимум до 35 тыс. руб.;

– продолжительность жизни в РФ должна вырасти до 78 лет к 2030 г. и до 81 года к 2036 году;

– повышать рождаемость в РФ, в том числе добиваться более частого рождения третьих и последующих детей;

– Россия к 2030 году должна войти в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.

Цели амбициозные, и для их достижения потребуются деньги (более 10 трлн рублей). Очевидный вопрос: откуда они возьмутся, учитывая усиливающееся санкционное давление на Россию? Очевидный ответ: за счет увеличения фискального бремени.

В 2023 году федеральный бюджет, например, получил дополнительно 159,5 млрд руб. налога на прибыль от повышения ставки с 13 до 15%. Это на 7% больше, чем в 2022 году. Если ставку по налогу на прибыль, НДФЛ и другим налогам еще повысят, доходы бюджета могут вырасти примерно на 2,5% от ВВП, или около 4,3 трлн рублей.

Ну а если будет не хватать, всегда можно прибегнуть к крайним мерам. Помните, в ноябре мы писали, что в 2024-26 годах власти рассчитывают собрать 440 млрд руб. штрафов? Для выполнения этой задачи в стране резко возрастет количество «штрафных» камер. Наказывать будут за неправильную парковку, несанкционированную свалку и торговлю в неразрешенных местах.

Остается рассчитывать, что негативные последствия такого финансирования не перекроют эффект от запланированных инвестиций.

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Сегодня в 12:06, просмотров: 253, комментариев: 0
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