В России неизбежно повышение налоговой нагрузки и штрафов

Вчера, после инаугурации, Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Что он поручил сделать к 2030 году:

– обеспечить россиян жильем общей площадью не менее 33 м² на человека к 2030 году;

– МРОТ должен вырасти минимум до 35 тыс. руб.;

– продолжительность жизни в РФ должна вырасти до 78 лет к 2030 г. и до 81 года к 2036 году;

– повышать рождаемость в РФ, в том числе добиваться более частого рождения третьих и последующих детей;

– Россия к 2030 году должна войти в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.

Цели амбициозные, и для их достижения потребуются деньги (более 10 трлн рублей). Очевидный вопрос: откуда они возьмутся, учитывая усиливающееся санкционное давление на Россию? Очевидный ответ: за счет увеличения фискального бремени.

В 2023 году федеральный бюджет, например, получил дополнительно 159,5 млрд руб. налога на прибыль от повышения ставки с 13 до 15%. Это на 7% больше, чем в 2022 году. Если ставку по налогу на прибыль, НДФЛ и другим налогам еще повысят, доходы бюджета могут вырасти примерно на 2,5% от ВВП, или около 4,3 трлн рублей.

Ну а если будет не хватать, всегда можно прибегнуть к крайним мерам. Помните, в ноябре мы писали, что в 2024-26 годах власти рассчитывают собрать 440 млрд руб. штрафов? Для выполнения этой задачи в стране резко возрастет количество «штрафных» камер. Наказывать будут за неправильную парковку, несанкционированную свалку и торговлю в неразрешенных местах.

Остается рассчитывать, что негативные последствия такого финансирования не перекроют эффект от запланированных инвестиций.

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