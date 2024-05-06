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​Может, сургутской власти стоит разрешить частникам запускать на линии автобусы с собственными нерегулируемыми тарифами

О проблемной ситуации с маршрутами №45 и 47 в Сургуте

​Может, сургутской власти стоит разрешить частникам запускать на линии автобусы с собственными нерегулируемыми тарифами
Фото из архива автора

Относительно ситуации с автобусами. У нас есть три заинтересованных стороны:

1) Жители, которым важно добраться максимально комфортно добраться из точки А в точку Б – и им по большому счету все равно, кто их повезет. Частник или муниципал, в крайнем случае можно на такси за 200 рублей уехать, но если маршрут регулярный и ежедневный, хотелось бы подешевле на общественном транспорте;

2) Администрация, которая по закону обязана обеспечить транспортную доступность районов города;

3) Бизнес, который хочет заработать деньги – на то он и бизнес.

Администрация нанимает подрядчика для решения своих задач. По всей видимости, с жестко установленными тарифами подрядчику не хватает денег на самоокупаемость, поэтому он запрашивает бюджетные дотации. Конфликт с ООО «Центр» потому и возник, что не смогли договориться о деньгах.

Администрация заинтересована в уменьшении бюджетных расходов, она не может просто дать больше денег: у нее их нет. Поэтому передала маршруты другому подрядчику, кто предложил цену меньше. Получается, действующие тарифы на перевозку невыгодны частнику, он не выйдет на окупаемость!

Возможно, решением было бы «разрешить» частнику устанавливать свои тарифы. Чтобы жители сами могли решить, уехать, условно, каждые 15 минут за 50 рублей с частником или каждые 25 минут за 35 рублей на муниципальном автобусе. Стоимость поездки от этого, понятно, не меняется: дело в том, кто за это платит, жители или бюджет.

И опять же, я цифры беру «с потолка», а рассчитать реальную стоимость должны экономисты. Предполагаю, что у бизнеса это получится лучше. Поживем – увидим.

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    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
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            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
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      object(CList)#313 (5) {
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        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
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              bool(true)
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              *RECURSION*
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              NULL
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            [1]=>
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          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
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      }
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          [0]=>
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            [0]=>
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        NULL
      }
    }
  }
}
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