Зарплаты в России остаются довольно низкими, даже по паритету покупательской способности

Друзья, в этот праздник предлагаю поговорить о нашем труде. А что может быть важнее компенсации за него? Посмотрим, как зарплаты в России соотносятся с другими странами. Статистика не самая актуальная, но такова цена за международные сопоставления.

На графиках приведены чистые месячные зарплаты после вычета налогов с учетом всех доплат, например, премий. Можно смотреть на зарплаты с поправкой на разный уровень цен по странам или сравнивать напрямую. Я в данном вопросе предпочитаю показатель по паритету покупательской способности.

Как мы видим, российский труд ценится примерно на уровне восточно-европейских стран. Наши соседи в рейтинге — Болгария, Латвия, Румыния.

Догнать и перегнать Португалию по уровню жизни у нас никак не выходит, как и у прочих середняков Европы: Польши, Греции, Эстонии. Ну, о зарплатах развитых западных стран пока остается только мечтать. Надеюсь, что наши зарплаты будут подтягиваться, хотя предпосылок для этого пока маловато. С праздником и цените свой труд!

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