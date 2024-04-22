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​Один скромный юбилей

Сургут должен был быть крупнейшим городом Югры — а стал донором для множества моногородов региона

​Один скромный юбилей
Фото: pastvu.com

Так получилось, что 2024 год стал дважды юбилейным для Сургута: помимо древнего юбилея, отмечается и 60-летие со дня его второго рождения. Именно в 1964 году началась вторая молодость Сургута, когда город (еще рабочий поселок) стал центром развития нефтяной промышленности Западной Сибири. 16 марта 1964 года было организовано первое в Западной Сибири и вообще в Сибири нефтепромысловое управление «Сургутнефть». А 26 мая 1964 года со скважины №80 Усть-Балыкского нефтяного месторождения танкерами были отправлены первые десятки тысяч тонн Тюменской нефти. 17 марта 1964 года был организован проектный институт нефтяной промышленности «Гипротюменьнефтегаз» с дислокацией в Тюмени и производственное объединение «Тюменьнефтегаз» с дислокацией в р.п. Сургут. Словом, это было начало всех начал.

Казалось бы, 1964 год должен был, в связи с этими переломными вехами в истории города, широко отмечаться и в Югре, и самом Сургуте как юбилей — 60-летие нефти Западной Сибири. Потому что постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР, вышедшее 1963 году, прямо указало создать в Сургуте НПУ «Сургутнефть», которому поставило задачу к 1970 году добыть здесь 10 миллионов тонн нефти (фактически же добыли 30 миллионов тонн «черного золота»).

И центром всего этого мощного наступления на сибирскую нефть должен был стать Сургут, рабочий поселок с пятью тысячами населения. И уже в 1964 году, по воспоминаниям Льва Дмитриевича Чурилова, главного инженера НПУ «Сургутнефть» в отделе кадров НПУ лежало пять тысяч заявлений о приеме на работу со всех концов Советского Союза. То есть уже в 1964 году население Сургута могло бы удвоиться, если бы город смог принять всех желающих высококвалифицированных специалистов, изъявивших энтузиазм и патриотизм, работать на промыслах Сургута, Мегиона и Усть-Балыка. Но такой возможности принять всех у первого начальника НПУ «Сургутнефть» Василия Степановича Иваненко в 1964 году не было. Хотя уже в следующем 1965 году в августе город принял около семи тысяч нужных специалистов, начиная буровых мастеров, операторов нефтепромыслов, механизаторов и кончая учителями с специалистами для вновь созданного ОРСа «Сургутнефть».

Как смог город принять такое количество людей? Балки, вагончики и первые двухэтажные дома с минимумом бытовых условий и удобств. Много начали строить и жилья, и школ, и предприятий торговли и общепита. Вот мы 2024 году завершаем сносить те самые первые двухэтажки в 1-2 микрорайонах. Опять юбилей! 60-летие первых благоустроенных домов нефтяников в Западной Сибири. Словом, 2024 год — это фактически год юбилея на юбилее.
Есть где развернуться, есть повод встряхнуть культурную жизнь в городе.

Есть повод оглянуться назад на 60 лет назад, осмыслить и осознать себя через прошлое в нынешних системах координат — и прийти в ужас от своего величия. А мы-то, оказывается, великие. Есть повод возгордиться величием второго рождения города.

По воспоминаниям директора института «Гипротюменьнефтегаз». Д. Когана, было понимание, что развивать города для нефтяников будут в трех локациях: Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск. Все. Все остальные месторождения с фондом в 400-1000 скважин и более должны будут обслуживаться вахтовым способом из указанных выше городов.

Однако что-то пошло не так. В то время возобладала концепция, что на рабочие места нефтяники должны добирать за 1-1,5 часа. Так возникли моногорода, как Лангепас, Когалым, Покачи, Пыть-Ях, пос. Пойковский, Лянтор и Радужный. До сих пор Коган не понимает, зачем на Варьеганском месторождении необходимо было строить город Радужный? Тем не мене,е в 1985 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР статус городов получили рабочие поселки: Лангепас, Когалым, Радужный, Покачи - моногорода по определению, не имеющие будущего.

Какое это отношение имеет к юбилею Сургута? Прямое. Город по замыслу проектировщиков «Гипротюменьнефтегаза», который должен был стать базовым для освоения месторождений в радиусе 300-500 км, таких как Когалымская и Холмогорский группа месторождений. А по факту возникли города Когалым и Ноябрьск. А ПАО «Сургутнефтегаз» сегодня занимается освоением Талаканского месторождения в Якутии за несколько тысяч километров от Сургута.
Так получилось.

И сегодня правительство Югры вынуждено тратить огромнейшие бюджетные средства Югры на моногорода нефтяников и ограничивать развитие Сургута до такой степени, что город живет культурным наследием 1970-80-х годов и покупает «поношенные» городские автобусы у соседей в Нижневартовске…

Понятно, что в 80-е города нефтяные моногорода содержали нефтяники и местным властям округа было как-то по барабану возникновение на месторождениях новых городов. Сегодня же вся социалка перешла под бюджетное финансирование Югры с 22 муниципалитетами с половиной населения в моногородах и поселках нефтяников, которые тормозят социально-культурное развитие крупнейшего города России — Сургута с его многоотраслевой экономикой.

Об этом нелишне вспомнить в эти предъюбилейный дни 430-летия со дня основания Сургута и 60-летия нефти Западной Сибири.

Есть для этого повод вспоминать к 70-летию и 80-летию нефти Западной Сибири — на период до 2036-2050 годов как минимум. Потому что все начиналась здесь с Сургута. Об этом никогда говорить не поздно и никогда не рано.


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Сегодня в 11:44, просмотров: 71, комментариев: 0
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